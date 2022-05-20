Рекламным лицом новинки стал актер Юэн МакГрегор, исполнивший роль Оби Вана Киноби - одного из главных героев франшизы Star Wars

Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил начальную цену и доступность долгожданной электрифицированной модели своего культового микроавтобуса ID. BUZZ. Теперь компания раскрыла, как она планирует продвигать новый электромобиль. Те, кто следил за запуском нового микроавтобуса, возможно, заметили, что в качестве главного приглашенного лица рекламной программы являлся актер Юэн МакГрегор. Сегодня стало ясно, что это было не просто так, а причина участия актера в мероприятии стала более очевидной.

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Производитель ID. Buzz заключил партнерское соглашение с компанией Lucasfilm и Industrial Light & Magic (ILM), чтобы анонсировать премьеру нового сериала по вселенной Звездных войн «Оби-Ван Кеноби», который выйдет 27 мая 2022 года.

Кроме того, Lucasfilm и Volkswagen объявили о выпуске 2 вариантов автомобиля ID. Buzz "Star Wars Edition", которые будут представлены во время праздничного мероприятия в Анахайме штата Калифорния в конце мая 2022 года посвященного франшизе. Пока неясно, станут ли они доступными для покупки в тот же день или просто состоится их показ широкой публике.

Автомобиль стилизован и разработан в соответствии со стратегией производителя ACCELERATE, чтобы сделать его максимально технологичным и углеродно-нейтральным. Запас хода составляет до 424 км, а мощность двигателя составляет 150 кВт.

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Предварительные заказы на электробус начнутся 20 мая 2022 года в Германии и других европейских странах. Стоимость будет начинаться с 54430,6 евро за Buzz Cargo и с 64581,3 евро за вариант Pro.