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AMD анонсирует чипсет X670 Extreme на Computex на следующей неделе
Кроме того, стоит ожидать анонса других продуктов компании, включая процессоры на архитектуре Zen 4
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 AMD подтвердила, что ее новинки для мобильных и настольных ПК следующего поколения, включая новые процессоры, графические процессоры и программное обеспечение, будут представлены на мероприятии Computex в программном докладе, представленном генеральным директором Лизой Су на следующей неделе. Таким образом, по крайней мере, можно ожидать анонса новых процессоров Zen 4 вместе с графическими процессорами RDNA 3. С процессорами AMD также выпускает новый сокет, поэтому обновление материнских плат будет обязательным для будущих покупателей. Естественно, что кроме нового сокета, выйдут в свет и новые наборы микросхем для материнских плат, которые, согласно новому отчету TechPowerUP, будут иметь три уровня. Есть информация, что бюджетные модели основаны на чипсете B650, а более дорогие версии будут оснащены чипсетами X670 и X670 Extreme edition.

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 По какой-то причине портал TechPowerUP удалил сообщение, но Videocardz в своей статье повторил сказанное. Похоже, что в чипсете X670E используется тот же чип, что и в X670, но AMD требует от производителей материнских плат включения поддержки PCIe 5.0 как для графического процессора, так и для устройств хранения данных в более дорогих мобильных версиях с X670E, тогда как мобильные устройства на базе X670 могут получить либо интерфейс PCIe 4.0, либо PCIe 5.0. Мобильные устройства на чипсете B650 будут придерживать только PCIe 4.0. AMD уже подтвердила, что новая платформа также будет обеспечивать совместимость с DDR5, но, в отличие от платформы Intel Alder Lake, где сосуществуют версии DDR4 и DDR5, материнские платы от AMD могут поддерживать исключительно память нового поколения DDR5, по крайней мере, согласно недавнему сообщению Tom's Hardware.

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 Кроме того, ожидается, что материнские платы на базе чипсетов X670 и X670E получат два чипа Promontory 21, которые должны обеспечить необходимое увеличение пропускной способности для удовлетворения требований PCIe 5.0, а также возможную поддержку USB4. Tom’s Hardware сообщает, что материнские платы на чипсете B650 будут иметь только один чип Promontory 21, отсюда и ограничения в поддержке PCIe 4.0.

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