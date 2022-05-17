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NVIDIA собирается представить GeForce GTX 1630, чтобы конкурировать с видеокартами начального уровня от AMD. GeForce GTX 1630 может стать первой моделью x30 в серии GTX. До сих пор существуют такие карты, как GT 730 или GT 1030, но это уже очень старые модели. Последняя карта NVIDIA GTX 1650 на архитектуре Turing была выпущена в апреле 2019 года, то есть более 3 лет назад.

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С ростом цен на графические процессоры NVIDIA отказалась от недорогих видеокарт. Самой слабой из современных карт компании является RTX 3050, вышедшая в самом начале этого года, то есть спустя более год после дебюта первых моделей Ampere. Тем не менее с рекомендованной ценой 249 долларов и фактической розничной ценой более 330 долларов, эта модель по-прежнему недоступна для многих пользователей.

AMD, выпустившая карты Radeon RX 6500XT и RX 6400 примерно в одно и то же время, знает, что у NVIDIA проблемы на рынке недорогих графических процессоров. Недавно компания запустила маркетинговую кампанию, демонстрирующую преимущество серии AMD Radeon RX 6000 в сравнении с видеокартами Nvidia. На бюджетном рынке, разница между ценами AMD и NVIDIA очень заметна, особенно если учесть, что эти карты не предназначены для тяжелых игр с трассировкой лучей.

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По имеющейся информации, GeForce GTX 1630 призвана заменить GTX 1050 Ti, поэтому она должна стоить менее 190 долларов, что является текущей ценой GTX 1650. На данный момент характеристики GTX 1630 неизвестны, но можно ожидать модель на чипе TU117 с потребляемой мощностью менее 75 Вт и обновленной памятью GDDR6.