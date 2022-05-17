Об этом сообщает нисайдер под ником @Kepler_L2

До сегодняшнего дня AMD использовала названия Navi 3X/SOC21 для своих будущих флагманских графических процессоров на базе архитектуры RDNA3. Эти имена часто используются, чтобы сбить с толку любопытную публику, следящую за исправлениями в драйверах Linux, которые часто становятся источником информации о будущих продуктах компании, позволяющей делают слишком много любопытных выводов еще до того, как графические процессоры будут выпущены.

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По словам инсайдера @Kepler_L2, который недавно обнаружил, что Navi 31 поддерживает интерфейс PCIe Gen5, тот же ASIC будет носить кодовое имя «Plum Bonito». Стоит отметить, что это первый графический процессор Navi 3X, получивший кодовое имя. Кроме того, инсайдер упомянул загадочное название «Gemini», которое может скрывать вариант Navi 31 с двумя графическими процессорами, но не обязательно относящийся к игровой серии Radeon. Скорее всего, последний может быть высокопроизводительным графическим процессором для рабочих станций.

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Также инсайдер упомянул о GPU семейства GFX1200, который, скорее всего, является графическим процессором Navi 41. У этого процессора пока нет кодового имени, и на данный момент пока мало что известно об архитектуре RDNA4, однако то, что оно непременно выйдет никто не сомневается. Например, Navi 41 был впервые упомянут инсайдером Komachi еще в 2020 году.