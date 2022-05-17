Такое утверждение следует из опубликованной AMD сравнительной диаграммы с решениями компании Nvidia

Главный разработчик игровых решений и маркетинга AMD Фрэнк Азор опубликовал диаграмму, иллюстрирующую высокий потенциал AMD и лучшее соотношение производительности на доллар. В диаграмму включены все видеокарты Radeon RX 6000, и даже недавно выпущенная серия RX 6x50XT. Каждая карта сопоставляется с моделями NVIDIA RTX 30 по аналогичной цене, кроме RTX 3090 Ti.

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Самая быстрая карта на архитектуре AMD RDNA2, Radeon RX 6950XT, обеспечивает до 80% более высокую производительность на доллар по сравнению с GeForce RTX 3090. Карта также потребляет на 15 Вт меньше энергии. Графические процессоры NVIDIA RTX 30 явно более конкурентоспособны в сегменте high-end, где карты RTX 3070и RTX 3080 почти не уступают графическим процессорам AMD.

Учитывая, как быстро в последнее время снижаются цены на графические процессоры, и тот факт, что эта диаграмма основана на данных от 10 мая от Newegg, она теперь может не точно отражать текущую ситуацию. Тем не менее это хорошая возможность посмотреть, как AMD видит текущую рыночную ситуацию.

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Кроме того, это может стать началом новой маркетинговой войны между AMD и NVIDIA, которая будет предлагать игрокам еще более выгодные цены. Сейчас цены действительно намного лучше, чем были всего несколько месяцев назад, но, учитывая, насколько близок запуск новой серии, можно ожидать в ближайшее время ещё более вкусных цен.