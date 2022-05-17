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Видеокарты Radeon RX 6000 яляются самыми выгодными для покупки по соотношению цены и производительности
Такое утверждение следует из опубликованной AMD сравнительной диаграммы с решениями компании Nvidia
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<b>3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр </b>
Eще одна RTX 3070 Ti дешевле 100 тр
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В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400

 Главный разработчик игровых решений и маркетинга AMD Фрэнк Азор опубликовал диаграмму, иллюстрирующую высокий потенциал AMD и лучшее соотношение производительности на доллар. В диаграмму включены все видеокарты Radeon RX 6000, и даже недавно выпущенная серия RX 6x50XT. Каждая карта сопоставляется с моделями NVIDIA RTX 30 по аналогичной цене, кроме RTX 3090 Ti.

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 Самая быстрая карта на архитектуре AMD RDNA2, Radeon RX 6950XT, обеспечивает до 80% более высокую производительность на доллар по сравнению с GeForce RTX 3090. Карта также потребляет на 15 Вт меньше энергии. Графические процессоры NVIDIA RTX 30 явно более конкурентоспособны в сегменте high-end, где карты RTX 3070и RTX 3080 почти не уступают графическим процессорам AMD.

 Учитывая, как быстро в последнее время снижаются цены на графические процессоры, и тот факт, что эта диаграмма основана на данных от 10 мая от Newegg, она теперь может не точно отражать текущую ситуацию. Тем не менее это хорошая возможность посмотреть, как AMD видит текущую рыночную ситуацию.

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RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр
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RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
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Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
RTX 4000 в продаже за 116 590р
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Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K

 Кроме того, это может стать началом новой маркетинговой войны между AMD и NVIDIA, которая будет предлагать игрокам еще более выгодные цены. Сейчас цены действительно намного лучше, чем были всего несколько месяцев назад, но, учитывая, насколько близок запуск новой серии, можно ожидать в ближайшее время ещё более вкусных цен.

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