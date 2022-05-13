Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
В OpenBenchmarking появились первые тесты процессора Ryzen 7000X
Кроме того, стали известны примерные показатели производительности грядущих процессоров
анонсы и реклама
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
ASUS RTX 3050 дешевле 50 тр
<b>3050 MSI дешевле 50 тр</b> +10% скидки
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр

 По имеющейся на сегодня информации, грядущие настольные процессоры Ryzen 7000X на архитектуре Zen 4 от AMD будут запущены в сентябре этого года, первые образцы уже тестируются, а серийное производство запланировано на июнь. Предварительный образец недавно появился в базе данных Openbenchmarking. Он был протестирован в среде Linux (Ubuntu 20.04), и похоже, что большинство тестов было сосредоточено на встроенном графическом процессоре. Кроме того, Moore’s Law Is Dead опубликовал ожидаемый прирост производительности для моделей Ryzen 7000X.

реклама

 Записи базы данных OpenBenchmarking показывают 8-ядерный, 16-поточный процессор под кодовым обозначением OPN 100-000000666, что соответствует предыдущей январской утечке. Судя по всему, чип был протестирован 4 мая на эталонной платформе AMD Splinter-RPL AM5, и его максимальная тактовая частота может достигать 5,21 ГГц. Ресурс Videocardz отмечает, что iGPU имеет идентификатор GFX1036, который является новым вариантом, относящимся к семейству Beige Goby/Yellow Carp/Van Gogh. Также имеется аудиокодек Radeon HD, позаимствованный у недавно выпущенных мобильных процессоров Ryzen 6000.

 К сожалению, тесты проводились не на максимальных тактовых частотах графического процессора, поэтому нельзя реально сравнивать результаты с аналогичными моделями Nvidia и Intel. Согласно Videocardz, iGPU Ryzen 7000X не предназначены для игр, но они должны предлагать базовые возможности для мультимедиа.

анонсы и реклама
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр
-22% на i5 12600 в Ситилинке
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
-40% на 12700F в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-30% на i3 12100 в Ситилинке

 Ожидается, что увеличение IPC чипов Zen 4 по сравнению с Zen 3 составит от 15 до 24 процентов, что примерно на 6 процентов выше, чем у Zen 3 по сравнению с Zen 2. Увеличение тактовой частоты также даст прирост на 8-14 процентов. Всё это в совокупности может привести к увеличению производительности на 28-37 процентов в одноядерном режиме, а прирост производительности в многопоточном режиме будет еще выше. AMD также увеличивает до 1 МБ кэш-память L2 на ядро вместо прежних 512 КБ, а по умолчанию новые процессоры будут поддерживать скорость ОЗУ до DDR5-5200.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессоры #zen 3 #zen 4 #ryzen 7000 #процессоры amd
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Инсайдер ожидает от Zen 4 увеличения количества исполняемых инструкций на такт до 24%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные эксперты: собственные полупроводники конкурентного уровня у России появятся через 15 лет
71
За согласие на эмбарго российской нефти, Венгрия получит финансовую помощь от Евросоюза
39
В магазинах РФ назревает дефицит видеокарт – разблокировка NVIDIA LHR привлекает всё больше майнеров
42
Sony зарегистрировала новую модель PlayStation 5
4
Стейблкоин Tether (USDT) пошёл вниз вслед за рынком криптовалют – 12 мая курс опускался до $0.94
7
Флагманы Intel дешевеют вслед за ростом курса рубля – Core i7-12700KF скинул 30%
20
Цены на видеокарты в РФ пошли вниз после падения курса Эфира до $1900 – GeForce RTX 3050 стоит 46 000р
21
Астрофизики NASA обнаружили первую черную дыру, изменившую направление своего магнитного поля
1
Биткоин обвалился ниже $27 000 – криптозима рядом, а индекс доверия на уровне «чрезвычайного страха»
16
На что способна GeForce GTX 970 за 20 000р в 2022г – оптимальный выбор бюджетного геймера в тесте WG
12
Google анонсирует Pixel 7 и Pixel 7 Pro на Google I/O 2022
+
Криптовалюта Luna за последние 3 дня потеряла 99,97%
6
Биткоин рухнул до 27 000 долларов – криптоинвесторы теряют деньги
96
«AliExpress Россия» сократила около 40% штата из-за наложенных на РФ санкций
193
AMD выпустит драйвер, который ощутимо поднимет производительность её видеокарт в играх с DX11
5
«AMD добилась немыслимого» — появился первый обзор технологии масштабирования FSR 2.0
14
GIGABYTE отчиталась о случаях нестабильности Z690I AORUS ULTRA и предлагает замену
3
Apple уступила первое место в мире по рыночной капитализации впервые с 2020 года
3
Майнинг на видеокартах в РФ перестал быть прибыльным в ходе резкого падения курса Эфира 12.05.2022г
3
Как торговые сети РФ манипулируют ценами на ПК – игра с курсом рубля на фоне борьбы с дефицитом
5

Популярные статьи

Как менялись ПК пользователей Steam за последние 10 лет – с 2012 по 2022 год
29
Изгиб крышки и текстолита на примере i5 12400. Проверяем на практике
68
Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
66
Иногда они возвращаются - Thermaltake Big Typhoon, Asus Axe Square AMAzing & Scythe Zipang
36
Разборка, обзор и разгон китайских переходников HDMI/DP -> VGA
19
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 4
16
О самых внушительных зданиях в играх
6
XCOM: Chimera Squad: поворот не туда
3

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
15:49
Я бы даже сказал через чур норм под этот проц, можно и подешевле взять.
Данные по AMD Ryzen 7000 Raphael для ПК: 8 ядер Zen 4, частота 5,2 ГГц, графика RDNA 2 GFX1036 2 ГГц
quid irrumabo
15:48
9 мая последнее.
Браузер Chrome на Android перестал обновляться в России
Александр Скотников
15:47
Да, в линяге просто отличные города.
О самых внушительных зданиях в играх
Александр Скотников
15:47
А как же замки в Shadow of War?
О самых внушительных зданиях в играх
АNDREЙ ²º¹¹
15:46
первый скрин из Бучи
Проверенный инсайдер опубликовал скриншоты и арт из новой Silent Hill
quid irrumabo
15:45
И чему тут радоваться? Радио трёх программное доставай тогда уж, чо там.
Браузер Chrome на Android перестал обновляться в России
N1ghtwish
15:45
Для своей X470 pro carbon всё еще не вижу!
MSI официально сообщила о выпуске BIOS с AGESA 1.2.0.7 для материнских плат AMD 300, 400 и 500 серии
Baron_05
15:43
а самое главное, во всей этой вакханалии, никто никого не заставляет покупать что-либо )
Обзор клавиатуры на оптических переключателях Dark Project KD104A Optical Gateron Red
Deepness93
15:38
Ты все ещё в 2010году? Лол. Современные оледы выгорают настолько медленно, что тебе монитора на полжизни хватит. Тем более если играть, когда постоянная динамика на всей поверхности матрицы.
Разборка, обзор и разгон китайских переходников HDMI/DP -> VGA
Eisbrecher
15:34
Вы же понимаете, что "прочих равных" быть не может в принципе? Как минимум, материнские платы будут разные.
В сети обнаружен настольный процессор Ryzen 7000 с частотой 5.2 ГГц и скоростной графикой RDNA 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем