Кроме того, стали известны примерные показатели производительности грядущих процессоров

По имеющейся на сегодня информации, грядущие настольные процессоры Ryzen 7000X на архитектуре Zen 4 от AMD будут запущены в сентябре этого года, первые образцы уже тестируются, а серийное производство запланировано на июнь. Предварительный образец недавно появился в базе данных Openbenchmarking. Он был протестирован в среде Linux (Ubuntu 20.04), и похоже, что большинство тестов было сосредоточено на встроенном графическом процессоре. Кроме того, Moore’s Law Is Dead опубликовал ожидаемый прирост производительности для моделей Ryzen 7000X.

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Записи базы данных OpenBenchmarking показывают 8-ядерный, 16-поточный процессор под кодовым обозначением OPN 100-000000666, что соответствует предыдущей январской утечке. Судя по всему, чип был протестирован 4 мая на эталонной платформе AMD Splinter-RPL AM5, и его максимальная тактовая частота может достигать 5,21 ГГц. Ресурс Videocardz отмечает, что iGPU имеет идентификатор GFX1036, который является новым вариантом, относящимся к семейству Beige Goby/Yellow Carp/Van Gogh. Также имеется аудиокодек Radeon HD, позаимствованный у недавно выпущенных мобильных процессоров Ryzen 6000.

К сожалению, тесты проводились не на максимальных тактовых частотах графического процессора, поэтому нельзя реально сравнивать результаты с аналогичными моделями Nvidia и Intel. Согласно Videocardz, iGPU Ryzen 7000X не предназначены для игр, но они должны предлагать базовые возможности для мультимедиа.

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Ожидается, что увеличение IPC чипов Zen 4 по сравнению с Zen 3 составит от 15 до 24 процентов, что примерно на 6 процентов выше, чем у Zen 3 по сравнению с Zen 2. Увеличение тактовой частоты также даст прирост на 8-14 процентов. Всё это в совокупности может привести к увеличению производительности на 28-37 процентов в одноядерном режиме, а прирост производительности в многопоточном режиме будет еще выше. AMD также увеличивает до 1 МБ кэш-память L2 на ядро вместо прежних 512 КБ, а по умолчанию новые процессоры будут поддерживать скорость ОЗУ до DDR5-5200.