Ресурс Xiaomiui обнаружил в коде MIUI некоторую информацию о камерах смартфона Xiaomi 12 Ultra. Ожидается, что Xiaomi 12 Ultra станет эксклюзивным смартфоном для Китая и будет выпущен с грядущим флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus.
реклама
Как показано на снимке экрана Xiaomiui ниже, на веб-сайте были обнаружены фрагменты кода, относящиеся к 3D-камере Time of Flight (ToF), которой нет в Mi 11 Ultra. Xiaomi 12 Ultra будет использовать камеру ToF для улучшения эффекта боке и измерения физических параметров объектов.
Xiaomiui добавляет, что Xiaomi 12 Ultra также будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой Leica с датчиком Sony IMX989. Кроме того, предполагается, что в телефоне будет двойная 48-мегапиксельная перископическая и сверхширокоугольная камеры, которые могут получить оптическую стабилизацию изображения (OIS).
Кроме того, на веб-сайте утверждается, что Xiaomi 12 Ultra получит сопроцессор сигналов изображения Surge C2 нового поколения. Предположительно Surge C2 должен освободить мощности Snapdragon 8 Gen 1 Plus от обязанностей по обработке изображений, позволяя вместо этого сосредоточиться на задачах, возложенных на CPU и GPU.