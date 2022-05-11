Выход новинок ожидается уже к середине осени

Хотя компания Google только что анонсировала смартфон Pixel 6a за 449 долларов, она также представила серию Pixel 7. Как и ожидалось, в серию будут входить две модели: Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Новые смартфоны Pixel 7 будут основываться на дизайне текущей серии Pixel 6, который компания также распространила на устройства Pixel 6a.

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Как и текущие модели смартфонов, новые Pixel 7 и Pixel 7 Pro будут использовать собственный чипсет Google Tensor следующего поколения. Компания не предоставила никаких подробностей о чипе Tensor второго поколения, но показала несколько новых элементов дизайна для серии Pixel 7. В частности, устройства будут оснащены алюминиевыми панелями блока основных камер, вместо стеклянных, которые на данный момент используются в Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Предположительно, корпус и камера будут изготовлены из переработанного алюминия.

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Выход серии Pixel 7 ожидается этой осенью, вероятнее всего, в конце сентября или начале октября. Также корпорация Google еще не сообщила о стоимости своих грядущих смартфонов.