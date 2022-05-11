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В сеть попали официальные спецификации OnePlus Nord 2T: Dimensity 1300 и 8 ГБ ОЗУ
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 Пользователь под ником@_snoopytech_ поделился многочисленными подробностями о смартфоне Nord 2T, грядущем устройстве OnePlus среднего класса. В то время как различные источники до сих пор раскрывали лишь поверхностные сведения о Nord 2T, @_snoopytech_ опубликовал скриншоты с официальным описанием продукта, а также девять маркетинговых изображений. @_snoopytech_ показал Nord 2T в одном цвете, но в описании сообщается, что смартфон будет доступен в вариантах Grey Shadow и Jade Fog.

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 Более того, утечка подтверждает, что Nord 2T будет иметь размеры 159,1 x 73,25 x 8,35 мм, что полностью совпадает с Nord 2. Так же в описании указан вес Nord 2T, составляющий 190 г, что на 1 г больше, чем у предшественника. Nord 2T сохранит 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей предшественника с разрешением 1080p и частотой 90 Гц. Основная 50-мегапиксельная камера будет также основана на датчике Sony IMX766, как и остальные камеры Nord 2.

 Кроме того, OnePlus Nord 2T имеет ту же емкость аккумулятора 4500 мАч. Однако главным отличием новинки является обновленный чипсет MediaTek Dimensity 1300. Также Nord 2T получит Android 12 из коробки, а не Android 11, как у Nord 2.

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 Что касается конфигурации памяти, то OnePlus будет предлагать два варианта с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти, а также накопителем емкостью 128 ГБ или 256 ГБ. Неясной остается дата выхода Nord 2T. Однако судя по масштабной утечке анонс смартфона уже довольно близок.

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