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Radeon RX 6400 показывет катастрофическое падение производительности на интерфейсе PCIe 3.0
Такой вывод следует из масштабного тестирование видеокарты, проведенного ресурсом TechPowerUp
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 Ни для кого не секрет, что AMD RX 6400 является маломощной видеокартой начального уровня. Карта основана на урезанном графическом процессоре Navi 24 всего с 12 вычислительными блоками, 4 ГБ видеопамяти GDDR6 и пропускной способностью памяти 128 Гбит/с. Radeon RX 6400 значительно медленнее своей старшей сестры RX 6500 XT, которая уже является довольно слабой платой. Неудивительно, что производительность Radeon RX 6400 еще ниже при использовании в системе с устаревшим интерфейсом PCIe 3.0.

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 Согласно данным TechPowerUp, Radeon RX 6400 показывает среднее попадание производительности около 14% в разрешениях 1080p и 1440p, когда карта использует интерфейс PCIe 3.0. Например, в режиме PCIe 4.0 RX 6400 удалось показать только 20 кадров в секунду в игре в Assassins Creed: Valhalla в режиме 1080p и настройками Ultra. И без того низкая частота упала до 13,4 кадров в секунду при использовании интерфейса PCIe 3.0, то есть снизилась на 33%.

 При переходе к разрешению 1440p, Radeon RX 6400 в Assassins Creed: Valhalla при использовании интерфейса PCIe 4.0 показала скорость 14,4 кадра в секунду и 9,8 кадров в секунду в режиме PCIe 3.0.

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 Причина, по которой RX 6400 страдает от перехода с PCIe 4.0 на PCIe 3.0, заключается в том, что карта имеет только 4 линии PCIe. Почти все современные графические процессоры, за исключением таких, как RX 6500 XT, имеют в четыре раза больше линий, чем RX 6400. Решение уменьшение количества линий PCIe на Navi 24 компанией AMD было продиктовано желанием снизить конечную стоимость видеокарты. Чего действительно удалось добиться, поскольку рекомендованная цена RX 6400 составляет всего 159 долларов, однако делает ее практически бесполезной в современных играх AAA класса.

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