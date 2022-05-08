Новая платформа станет отличной основой для мощных игровых ноутбуков и мобильных робочих станций

На мероприятии VISON 10 мая компания Intel представит очередную серию процессоров под кодовым названием Alder Lake-HX. Эта серия должна стать первой мобильной линейкой, включающей 16-ядерные процессоры.

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Обновленная линейка процессоров будет иметь корпус BGA. Один из слайдов подтверждает, что корпус BGA получит тот же размер, что и LGA для настольных ПК (45 x 37,5 мм), разница только в высоте, которая уменьшится с 4,4 мм до 2 мм.

Чипы Alder Lake-HX станут новым классом процессоров для энтузиастов мощностью 55 Вт, которые будут предлагаться в составе высокопроизводительных игровых систем и рабочих станций. Новинки будет иметь увеличенное количество ядер, большую мощность и больше линий PCIe. Говоря о PCI Express, следует отметить, что Alder Lake-HX станет первой мобильной платформой с поддержкой новейшего интерфейса PCIe Gen5. Кроме того, пользователи получат в общей сложности 48 линий PCIe (Gen5 x16 + Gen4 x20 + Gen3 x 12), а это больше, чем у Alder Lake-H (Gen4 x16 + Gen3 x12).

Еще одним новшеством Alder Lake-HX станут улучшенные возможности разгона. Платформа поддерживает DDR5 с профилями XMP 3.0 и новой функцией Dynamic Memory Boost. Кроме того, заявлена поддержка разгона энергоэффективных ядер, обновленного Intel Speed Optimizer и утилиты Extreme Tuning Utility. Важно отметить, что по утверждению Intel, все модели HX будут поддерживать разгон.

Спецификации серии не изменились по сравнению с появившимися ранее слухами. Пользователи получат процессоры, включающими до 16 ядер с разгоном до 5 ГГц. Все процессоры HX имеют одинаковую базовую мощность 55 Вт и максимальную мощность до 157 Вт, что на 42 Вт больше, чем у серии Alder Lake-H.

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Кроме того, поскольку новые модели основаны на чипах для настольных ПК, количество ядер графического процессора уменьшилось до 32 или 16 в зависимости от варианта. Однако данный факт не должен расстраивать, так как все игровые ноутбуки с этими процессорами должны иметь мощную дискретную видеокарту.