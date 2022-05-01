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Процессор AMD Mero обнаружен в гарнитуре Magic Leap AR
Данный APU построен на архитектуре Zen2 / RDNA2 и схож с процессором Van Gogh в Steam Deck
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 В сети появилась новая информация о процессоре Mero, являющемся маломощным гибридным процессором AMD с графикой RDNA2. Свежими данными поделился инсайдер @_rogame, обнаруживший APU в устройстве Magic Leap Demophon Augmented Reality. Оно использовало операционную систему Android 10 и разрешение дисплея 920 на 720 пикселей для одного глаза.

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 Процессор AMD Mero иногда называют копией Van Gogh, который является основой портативной игровой консоли Steam Deck от компании Valve. Оба процессора представляют собой четырехъядерные маломощные APU на базе архитектуры Zen2, оснащенные встроенной графикой RDNA2. Слухи о Меро появились примерно в 2019 году, и в большинстве случаев он имел идентификатор устройства подобный Van Gogh.

 Тем не менее Mero и Van Gogh не являются полностью одинаковыми процессорами. Инсайдер Locuza утверждает, что у Van Gogh включено больше IP-блоков, например, аппаратное обеспечение Compute Vision, а также он имеет больше линий PCIe. В каком-то смысле Mero можно назвать урезанной версией Van Gogh.

 APU был протестирован с помощью теста BaseMark в операционной системе Android 10 с API OpenGL ES 3.1 и Vulkan. Согласно рейтингу BaseMark PowerBoard, он действительно быстрее, чем APU AMD Renoir (Ryzen 4000 с Vega iGPU), но только потому, что он работает с разрешением 920 на 720 пикселей.

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 AMD еще официально не представила APU Mero. На сегодня единственным представителем данного семейства является процессор Van Gogh, устанавливаемый в консоли Steam Deck. Устройство Magic Leap, обнаруженное в базе данных BaseMark, вероятно, является прототипом, которое также еще не поступило в продажу.

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