Окончательный запуск в производство долен быть начат в 2023 году

Intel поделилась новостями о своей будущей новой архитектуре под названием Meteor Lake. После анонсированного в мае прошлого года процесса записи на магнитную ленту Intel подтвердила, что процесс проектирования и производства Meteor Lake начался.

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Пэт Гелсингер после объявления о доходах за первый квартал подтвердил, что Meteor Lake загружается в трех операционных системах: "Intel 4 Meteor Lake успешно заработал в Windows, Chrome и Linux. Скорость, с которой команда смогла достичь этого рубежа, является важным показателем работоспособности как Meteor Lake, так и нашего технологического процесса Intel 4".

Данный процесс не гарантирует немедленный запуск. Архитектура Ponte Vecchio, которая была запущена в январе 2021 года, только подошла к этапу отбора проб для клиентов. Для Meteor Lake запуск запланирован на 2023 год.

Новая серия процессоров станет первой потребительской архитектурой с тайловым дизайном чипа. Она будет построена с использованием технологии Intel Foveros и основана на архитектуре процессов Intel 4.

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Процессоры Meteor Lake будут иметь до 192 графических исполнительных блоков, что вдвое превышает количество ядер графического процессора в Alder Lake и Raptor Lake. Intel не сообщила, сколько процессорных ядер будут иметь модели Meteor Lake, но было подтверждено, что они будут работать в диапазоне мощности от 5 до 125 Вт. Таким образом, Meteor Lake дебютирует на широком спектре устройств, начиная с маломощных ноутбуках и заканчивая мощными настольными системами.