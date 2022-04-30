Стоит относиться к ним с осторожностью, так как до выхода этих процессоров остается еще несколько лет

Инсайдер Moore’s Law is Dead поделился некоторой первоначальной информацией о будущей реализации архитектуры Zen6 в процессорах EPYC. Инсайдер утверждает, что эта информация была перепроверена и должна оставаться актуальной на данный момент. Однако это не исключает возможности того, что AMD изменит свои планы в будущем.

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AMD на данный момент выпустила процессоры EPYC 3-го поколения с 3D V-Cache, тогда как серия EPYC с архитектурой Zen6, предположительно под кодовым названием «Vinice», появится на 3 поколения позже. Поэтому можно с уверенностью предположить, что Venice в лучшем случае является продуктом 2024 года.

Согласно видео, процессоры EPYC Venice будут иметь полностью переработанные кэши второго и третьего уровней и будут сильно зависеть от реализации памяти HBM. На этом этапе AMD, вероятно, будет использовать технологию трехмерного расположения кристаллов, поэтому всем нам предстоит увидеть некоторые интересные комбинации больших кэшей L3 и памяти HBM, работающих совместно друг с другом.

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Что касается спецификаций, то на данный момент известно немногое. Zen6 может использовать более новый сокет и поддерживать еще более быстрые модули памяти DDR5. Ясно только то, что эта серия процессоров EPYC должна получить более 200 ядер, о чем уже ходили слухи относительно чипов EPYC на базе архитектуры Zen5.