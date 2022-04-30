Вчерашняя утечка о чипах AMD на архитектуре RDNA 3 не только раскрыла три дискретных графических процессора Navi 30-й серии, но также выявила наличие одного встраиваемого графического процессора. Интегрированный графический процессор будет использоваться для APU под кодовым названием Phoenix, и этот чип, похоже, обладает достаточной мощностью.
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APU Phoenix, по-видимому, основан на микроархитектуре Zen 4, но количество ядер неизвестно. Графическая часть APU еще более интересна, поскольку она использует будущую архитектуру RDNA 3 и может содержать до 16 вычислительных блоков. Согласно ComputerBase со ссылкой на различные неофициальные источники, это означает наличие 1536 потоковых процессоров взамен сегодняшних APU с 512 ядрами.
Phoenix может иметь графический процессор, предлагающий производительность, подобную дискретному графическому чипу Radeon RX 6500 XT текущего поколения или даже ближе к RX 6600. Чтобы обеспечить достаточную пропускную способность памяти для такого встроенного графического процессора, AMD намерена предложить поддержку DDR5 и LPDDR5, а также интерфейса PCIe 5.0. Предполагается, что AMD планирует предлагать Phoenix только в составе ноутбуков и, возможно, компактных настольных компьютеров или моноблоков.
В последние годы AMD использовала новейшие процессорные ядра Zen в своих гибридных процессорах, чтобы сделать их конкурентоспособными в рабочих нагрузках общего назначения. Однако графическая часть APU была основана на Radeon RX Vega, в котором используется сильно модифицированная архитектура GCN 2011 года. В результате эти APU были достаточно хороши для повседневной работы, но их едва хватало для игр и мультимедиа.
В грядущих Ryzen 6000-й серии AMD, наконец, объединит свои современные ядра Zen 3+ с современным графическим процессором на базе RDNA 2. Однако, комбинация ядер Zen 4 и RDNA 3 в будущем APU Phoenix является еще более привлекательной. Вопрос только в том, когда именно этот чип появится в продаже.