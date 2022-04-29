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Объявлена стоимость ускорителя вычислений Nvidia Hopper H100 80 ГБ - 36500 долларов
Таким образом, Nvidia H100 будет значительно дороже Nvidia A100
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 Японский ретейлер начал принимать предварительные заказы на ускоритель Nvidia Hopper H100 с объемом памяти 80 ГБ для использования в приложениях искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Карта будет доступна в ближайшие несколько месяцев, а её стоимость будет значительно дороже, чем ускоритель Nvidia A100 текущего поколения.

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 Ретейлер GDep Advance, специализирующийся на системах HPC и рабочих станциях, недавно начал принимать предварительные заказы на вычислительную карту Nvidia H100 80GB с пассивным охлаждением. Плата стоит 4745950 иен (примерно 36500 долларов). Плата поступит в продажу во второй половине года, но точная дата пока не указывается.

 Ускоритель Nvidia H100 с интерфейсом PCIe 5.0 оснащен новейшим вычислительным графическим процессором GH100 компании с 7296/14592 ядрами FP64/FP32, который обещает обеспечить производительность до 24 TFLOPS в режиме FP64, 48 TFLOPS в режиме FP32, 800 TFLOPS в режиме FP16 и 1,6 TFLOPS в режиме INT8. Плата оснащена 80 ГБ памяти стандарта HBM2E с 5120-битным интерфейсом, обеспечивающим пропускную способность около 2 ТБ/с и имеет разъемы NVLink, которые позволяют создавать системы с восемью графическими процессорами H100. Карта имеет расчетную тепловую мощность 350 Вт.

 Будучи как минимум в два раза быстрее своего предшественника на базе архитектуры Ampere, Nvidia H100 с архитектурой Hopper, как было сказано значительно дороже, например, сегодня карту Nvidia A100 80 ГБ можно купить за 13224 доллара. 

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#nvidia #hopper #nvidia a100 #nvidia h100
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