Новые смартфоны получат два варианта расположения фронтальной камеры и датчиков

Несмотря на то, что до официального релиза осталось около полугода, нам уже многое известно о грядущей серии смартфонов iPhone 14. Сообщается, что предстоящая линейка принесет заметные изменения в дизайн некоторых моделей. Если слухи точные, то обычные модели iPhone 14 должны будут придерживаться дизайна передней панели аналогичной предыдущим сериям. Однако варианты Pro могут иметь более традиционный для смартфонов на ОС Android. Предполагается, что камера будет расположена в отдельном отверстии экрана, в то время как в другой части дисплея рядом с камерой будут располагаться вспомогательные датчики. Сегодня в сети появились изображения передних панелей всей линейки серии iPhone 14.

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Как показывают фотографии панелей, модели Pro будут иметь еще более тонкие рамки и более вытянутый корпус. Если они действительно совпадают с реальностью, то соотношение сторон также изменится с 19,5:9 на 20:9. Сообщается, что в этом году линейка iPhone не получит модель Mini. Таким образом, пользователи смогут выбирать между двумя разными размерами экрана с 6,1 и 6,7 дюйма.

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Apple обычно представляет новые iPhone во время своего ежегодного осеннего мероприятия. Таким образом, до официального анонса линейки iPhone 14 осталось около пяти месяцев. Однако, благодаря большому количеству достоверных утечек и слухов, уже можно составить четкое представление о том, как будут выглядеть эти устройства.