Пока это относится к операционным системам Linux

AMD начала включать поддержку графических процессоров следующего поколения на основе архитектуры RDNA 3 в драйверы Linux. Поскольку осенью ожидается выпуск видеокарт AMD Radeon RX 7000-й серии, компания, вероятно, вскоре начнет тестировать свои новые графические процессоры совместно с партнерами компании.

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Формально новая серия исправлений для Linux обеспечивает поддержку драйверами AMD SoC21 и сопутствующих графическим процессорам системам(шины PCIe, обработчик прерываний, I/O блок и PCI BAR). Те же самые патчи формально обеспечивают поддержку архитектуры AMD GFX11, которой является RDNA 3. На данный момент семейство GFX11 от AMD официально состоит из четырех моделей: трех дискретных графических процессоров и одного интегрированного, хотя ожидается, что в конечном итоге большее количество графических процессоров будут использовать новую архитектуру.

Вполне возможно, что SoC21 является топовым графическим процессором AMD следующего поколения под кодовым названием Navi 31, который поддерживает все функции RDNA 3, а также самый продвинутый контроллер памяти, интерфейсы дисплея и другие функции.

Одним из примечательных фактов о поддержке графических процессоров AMD Navi 30-й серии в Linux является тот факт, что AMD больше не добавляет поддержку конкретного чипа, выпуская большой патч, а добавляет поддержку для отдельных моделей своих графических процессоров, сделав доступными отдельные исправления, связанные с конкретным GPU.

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Графические процессоры, основанные на одной и той же архитектуре, как правило, используют общие строительные блоки, поэтому включение поддержки отдельных моделей, по сути, обеспечивает одновременную поддержку драйверами нескольких графических процессоров.