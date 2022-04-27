В Евразийской экономической комиссии появились сведения от ASRock Europe с указанием будущих моделей Radeon RX 6950XT, RX 6750XT и RX 6650XT. В то время как в списках EEC часто встречаются модели видеокарт, никогда в реальности не выпускающиеся, ASRock, как правило, является одной из компаний, обычно представляющих информацию только о тех картах, которые действительно находятся в стадии разработки.
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Список подтверждает, что компания действительно запланировала выпуск модели ASRock Radeon RX 6950XT OC Formula, которая является преемником оригинальной Radeon RX 6900 XT OC Formula. Это флагманская модель ASRock на базе процессора Navi 21 XTXH, которая, вероятно, будет использоваться и в модели RX 6950XT. До сих пор не известны подробности о грядущей новинке, но наверняка она получит повышенные тактовые частоты, а также более высокий уровень TDP.
Продающаяся сейчас Radeon RX 6900XT OC Formula является одной из самых быстрых моделей с воздушным охлаждением на базе архитектуры RDNA2. Она имеет тактовую частоту 2475 МГц, что на 10% выше эталонных спецификаций AMD, оснащена печатной платой собственного дизайна с 21-фазным VRM, а также тремя 8-контактными разъемами питания.