На данный момент это значение является рекордным, но вряд ли продержится в таком звании долго

Как известно, память стандарта DDR5 имеет в перспективе большой потенциал увеличения её скоростных характеристик. Считается, что в будущем модули памяти DDR5 смогут достичь скорости до 12000 MT/s, но на данном этапе такая пропускная способность возможна только при использовании разгона. Команда MSI OC сегодня объявила, что ей удалось разогнать память Kingston Fury Beast DDR5 до показателя DDR5-10004.

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Команда использовала материнскую плату MSI UNIFY-X на чипсете Z690, оснащенную процессором Core i9-12900KS, который использовал только 4 ядра на частоте 425 МГц. Память, работающая на частоте 5001,8 МГц, имела очень высокие значения таймингов 72-126-126-126-127-2, что требовалось для достижения итогового значения скорости DDR-10004.

Следует сказать, что компании MSI и Kingston уже давно сотрудничают, а также имеют большой опыт в оптимизации своей продукции и разгоне. Более того, MSI даже комплектует свою флагманскую материнскую плату MEG Z690 GODLIKE комплектом памяти Kingston со скоростью 6000 МТ/с.

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Как было сказано, производители памяти объявили о своих планах выпуска памяти со скоростью до 10-12 ГТ/с в будущем, возможно, когда свет увидят платформы Intel Raptor Lake и AMD Raphael. Однако подобные скорости пагубно скажутся на стоимости соответствующих моделей модулей DDR5, которые, мягко говоря, не будут дешевыми. Даже сейчас имеющиеся в продаже не самые скоростные модели стоят как минимум в два раза дороже модулей DDR4.