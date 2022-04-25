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AyaNeo OLED будет работать на APU AMD Ryzen 5000U мощностью 12 Вт
Таким образом консоль не получит графику RDNA2
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 На прошлой неделе AyaNeo объявила, что готовит новую консоль с OLED-экраном. Новинка будет намного меньше, тоньше и легче, чем серия AyaNeo NEXT, которая дебютировала в январе текущего года. Хотя это устройство было анонсировано одновременно с процессорами серии AMD Ryzen 6000 под кодовым названием «Rembrandt», компания выбрала в качестве сердца консоли APU Ryzen 7 5800, а затем Ryzen 7 5825U, которые основаны на архитектуре Zen3 и графике Vega.

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 Сегодня появилась новая информация о грядущей OLED-консоли, включая новые фотографии и первоначальные характеристики. Устройство весит менее 500 грамм и будет оснащено 6-дюймовым OLED-экраном. К сожалению консоль будет использовать APU серии Ryzen 5000, что означает отсутствие современной графики RDNA2, которой может похвастаться Steam Deck от Valve.

 Учитывая размер новой консоли и слухи об ограничении мощности до 12 Вт, устройство может использовать Ryzen 3 5400U или 5425U. Оба этих APU основаны на микроархитектуре Zen3, оснащены четырьмя ядрами с тактовой частотой до 4,1 ГГц и 6 вычислительными блоками Vega, работающими на частоте до 1,9 ГГц.

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 Консоль должна быть анонсирована в мае этого года. С точки зрения цены, AyaNeo OLED должна быть более доступной, чем AyaNeo Next, но точно не такой дешевой, как Steam Deck. Таким образом, консоль Valve останется единственным подобным устройством, доступным по цене менее 400 долларов и с графикой на архитектуре RDNA2.

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