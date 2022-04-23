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Poco F4 и Redmi Note 12 сертифицированы и практически готовы к запуску
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 Дочерний бренд Poco компании Xiaomi подтвердил, что официально представит смартфон Poco F4 GT во всем мире 26 апреля. Однако, кроме данного смартфона другие устройства Xiaomi также находятся в разработке и уже получили сертификаты.

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 Серия Redmi Note 12, похоже, готова к дебюту и будет представлена довольно скоро. Согласно сообщениям из Китая, следующее поколение смартфонов Xiaomi среднего класса будет выпущено в следующем месяце на внутреннем рынке компании. Два устройства серии Redmi Note 12 появились в базе данных TENAA с номерами моделей «22041216C» и «22041216UC».

 Оба телефона получат 6,6-дюймовый дисплей, операционную систему Android 12 и поддержкой Dual SIM Dual Standby. Однако у первого смартфона аккумуляторная батарея имеет емкость 4980 мАч, а у второго батарея меньшего размера емкостью 4300 мАч. Судя по предыдущим сообщениям, в Китае будет три модели Redmi Note 12, однако сведений о третьем представители серии пока нет. Предположительно все три модели будут оснащены чипсетами Mediatek Dimensity 810, Dimensity 1300 и Dimensity 8000.

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 Что касается Poco F4, то он похоже практически готов к запуску. В настоящее время телефон засветился в Национальной комиссии по радиовещанию и телекоммуникациям Таиланда (NBTC) под номером модели «22021211RG». Это означает, что смартфон предназначен для глобального рынка. Имеющаяся информация указывает на то, что Poco F4 является переименованным Redmi K40S, который был выпущен вместе с Redmi K50 и Redmi K50 Pro в прошлом месяце.

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