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EVGA предлагает GeForce RTX 3060 за 369 долларов
Данная цена всего на 30 долларов выше рекомендованной Nvidia
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RTX 3070 дешевле 100 тр в Регарде
Базовая RTX 3080 Gigabyte замегадешево
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 По мере того как ограничение предложения графических процессоров GeForce RTX от Nvidia на рынке медленно, но верно уменьшается, производители начинают снижать свои ранее в разы завышенные цены и предлагают довольно приличные скидки на среднебюджетные модели видеокарт, например, таких, как RTX 3060.

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 В частности, американская компания EVGA теперь предлагает модель GeForce RTX 3060 XC Black Gaming с системой охлаждения с двумя вентиляторами, 12 ГБ памяти GDDR6 и 3584 ядрами CUDA по довольно разумной цене в 369 вечнозеленых денежных знаков. Доставка для членов EVGA Elite будет бесплатной, всем остальным покупателям придется заплатить около 20 долларов за обычную доставку. Это предложение производителя довольно близко к рекомендованной розничной цене RTX 3060, которая изначально была установлена на уровне 329 долларов. Для сравнения, на Amazon многие продавцы все еще пытаются "впарить" эту видеокарту по завышенной цене в 549 долларов.

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Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
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RTX 3060 Ti подешевела в два раза

 GeForce RTX 3060 является отличным вариантом для создателей контента и геймеров, предпочитающих проводить виртуальные баталии в разрешении 1080p. Кроме того, этот графический процессор среднего класса потребляет всего до 170 Вт, использует только один дополнительный 8-контактный разъем питания PCIe, а значит не требует покупки мощного блока питания. 

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