Данная цена всего на 30 долларов выше рекомендованной Nvidia

По мере того как ограничение предложения графических процессоров GeForce RTX от Nvidia на рынке медленно, но верно уменьшается, производители начинают снижать свои ранее в разы завышенные цены и предлагают довольно приличные скидки на среднебюджетные модели видеокарт, например, таких, как RTX 3060.

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В частности, американская компания EVGA теперь предлагает модель GeForce RTX 3060 XC Black Gaming с системой охлаждения с двумя вентиляторами, 12 ГБ памяти GDDR6 и 3584 ядрами CUDA по довольно разумной цене в 369 вечнозеленых денежных знаков. Доставка для членов EVGA Elite будет бесплатной, всем остальным покупателям придется заплатить около 20 долларов за обычную доставку. Это предложение производителя довольно близко к рекомендованной розничной цене RTX 3060, которая изначально была установлена на уровне 329 долларов. Для сравнения, на Amazon многие продавцы все еще пытаются "впарить" эту видеокарту по завышенной цене в 549 долларов.

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GeForce RTX 3060 является отличным вариантом для создателей контента и геймеров, предпочитающих проводить виртуальные баталии в разрешении 1080p. Кроме того, этот графический процессор среднего класса потребляет всего до 170 Вт, использует только один дополнительный 8-контактный разъем питания PCIe, а значит не требует покупки мощного блока питания.