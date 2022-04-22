По мере того как ограничение предложения графических процессоров GeForce RTX от Nvidia на рынке медленно, но верно уменьшается, производители начинают снижать свои ранее в разы завышенные цены и предлагают довольно приличные скидки на среднебюджетные модели видеокарт, например, таких, как RTX 3060.
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В частности, американская компания EVGA теперь предлагает модель GeForce RTX 3060 XC Black Gaming с системой охлаждения с двумя вентиляторами, 12 ГБ памяти GDDR6 и 3584 ядрами CUDA по довольно разумной цене в 369 вечнозеленых денежных знаков. Доставка для членов EVGA Elite будет бесплатной, всем остальным покупателям придется заплатить около 20 долларов за обычную доставку. Это предложение производителя довольно близко к рекомендованной розничной цене RTX 3060, которая изначально была установлена на уровне 329 долларов. Для сравнения, на Amazon многие продавцы все еще пытаются "впарить" эту видеокарту по завышенной цене в 549 долларов.
GeForce RTX 3060 является отличным вариантом для создателей контента и геймеров, предпочитающих проводить виртуальные баталии в разрешении 1080p. Кроме того, этот графический процессор среднего класса потребляет всего до 170 Вт, использует только один дополнительный 8-контактный разъем питания PCIe, а значит не требует покупки мощного блока питания.