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Radeon RX 6400 поступила в продажу и превосходит по производительности GeForce GTX 1650
Новинка станет отличной видеокартой начального уровня
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 Сегодня AMD без лишней помпы выпустила видеокарту Radeon RX 6400. К сожалению, Radeon RX 6400 может не обладать необходимой игровой мощью, чтобы бороться за место в списке лучших видеокарт. Тем не менее Expreview протестировал XFX Radeon RX 6400 Speedster SWFT105, и её обзор показал, что Radeon RX 6400 является довольно хорошей видеокартой начального уровня.

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 XFX Radeon RX 6400 Speedster SWFT105 использует чип Navi 24, на котором также основана Radeon RX 6500 XT. В младшей видеокарте активировано только 12 вычислительных блоков, поэтому видеокарта имеет доступ только к 768 потоковым процессорам. AMD использовала эту конфигурацию ранее в Radeon 680M, который входит в состав высокопроизводительных мобильных APU Ryzen 6000. Однако это не означает, что Radeon RX 6400 будет работать как в APU Ryzen 6000, поскольку имеет более высокие тактовые частоты и более высокий температурный предел.

 Radeon RX 6400 работает с базовой тактовой частотой 1923 МГц, игровой тактовой частотой 2039 МГц и тактовой частотой в разгоне 2321 МГц. Однослотовая видеокарта XFX Radeon RX 6400 Speedster SWFT105 соответствует эталонным спецификациям и дизайну AMD. Radeon RX 6400 имеет TDP 53 Вт, тогда как APU Ryzen 6000 может похвастаться только 45 Вт суммарно для процессора и iGPU. Учитывая маленькое энергопотребление, Radeon RX 6400 получает всю мощность от слота расширения PCIe, поэтому внешние разъемы питания её не требуются.

 Radeon RX 6400 оснащается 4 ГБ памяти стандарта GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с и предназначена для игровых баталий в разрешении не выше 1920 x 1080 пикселей. Как и Radeon RX 6500 XT, Radeon RX 6400 использует интерфейс PCIe 4.0 x4 и не имеет возможностей кодирования 4K H.264/H.265 и декодирования AV1.

 Тестовая платформа Expreview состояла из процессора Ryzen 7 5700G, материнской платы MSI MPG X570S Carbon Max WiFi и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600. Тестирование проводилось в разрешении 1080p с самыми высокими настройками графики, но с отключенной трассировкой лучей и FSR.

 Результаты показали, что у Radeon RX 6400 нет проблем со старыми играми, такими как Far Cry 5, Assassin's Creed Origins или Gears 5.

 В совокупности Radeon RX 6400 показала себя на том же уровне, что и GeForce GTX 1650. Видеокарта превзошла своего конкурента в восьми из 11 игр, которые использовал Expreview, однако запас производительности был не очень значительным.

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 Стоит сказать, что новинка станет отличным вариантом для нетребовательных геймеров с ограниченным бюджетом, так как её стоимость составляет от 159 долларов, тогда как даже самая дешевая GeForce GTX 1650 продается по цене 220 долларов.

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