Стоимость новинки составляет 449 долларов

Похоже, что процессор AMD Ryzen 7 5800X3D является самым быстрым, но в то же время последним чипом, который компания выпускает для сокета платформы AM4. В настоящее время нет никаких слухов о чем-то более мощном, использующем 3D V-Cache для этого сокета с точки зрения количества ядер или производительности.

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Ryzen 7 5800X3D является 8-ядерным процессором с 32 МБ кэш-памяти L3 и 64 МБ 3D V-Cache, что в сумме в три раза превышает размер кеш-памяти оригинального Ryzen 7 5800X. Для такого большого кеша AMD пришлось пожертвовать тактовой частотой, чтобы сохранить тот же диапазон мощности в 105 Вт, таким образом новинка имеет тактовую частоту на 200–400 МГц ниже по сравнению с моделью 2020 года.

Процессор стал доступен с сегодняшнего дня и будет стоить 449 долларов при запуске, что соответствует цене Ryzen 7 5800X во время его дебюта. По собственным оценкам AMD, в среднем процессор на 15% быстрее, чем Ryzen 9 5900X, в играх. Независимые обзоры показали, что Ryzen 7 5800X3D может сравниться с Intel Core i9-12900K, но производительность будет сильно зависеть от конкретной игры. Очевидно, что некоторые игры предпочитают больший кэш, в то время как другие используют более высокие тактовые частоты.

Именно это показано в недавно опубликованном обзоре HardwareUnboxed, в котором представлены 40 игр. Прямое сравнение между Ryzen 7 5800X3D и процессором Intel Core i9-12900K, в котором процессор AMD в среднем на 1% быстрее в разрешениях, проводилось при разрешении 1080p, 1440p и 2160p.

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