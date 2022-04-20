Сегодня, спустя более 4 месяцев после анонса видеокарты Radeon RX 6400, наконец-то можно лицезреть первые нестандартные модели на основе этого графического процессора. Biostar и XFX объявили о выпуске своих карт с собственным дизайном, имеющим либо двухслотовую систему охлаждения, либо компактный низкопрофильный форм-фактор.
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Интересно, что компания Biostar прибегла к маркетинговой уловку и разместила на коробке с RX 6400 надпись «Gaming». На самом деле Radeon RX 6400 является самой медленной картой с архитектурой RDNA2 на базе процессора Navi 24 и оснащена всего 768 потоковыми процессорами. Эта карта комплектуется 4 ГБ локальной памяти с 64-битной шиной и мало что может предложить геймерам. Это решение с низким энергопотреблением, служащее заменой встроенной графики или решением для мультимедийных систем.
Официально Radeon RX 6400 для розничного рынка имеет те же характеристики, что и OEM-версия. Тактовые частоты графического процессора составляют 1923, 2039 и 2321 МГц в базовом, игровом и ускоренном режиме соответственно, а скорость памяти составляет 16 Гбит/с. Эта модель имеет интерфейс PCIe Gen4 x4, и её производительность сильно пострадает, если она будет работать на устаревшей шине PCIe Gen3.
Видеокарта XFX Speedster SWFT 105 является однослотовой и низкопрофильной моделью. По сути она является копией эталонной модели AMD.
В отличие от Radeon RX 6500XT с полным графическим процессором Navi 24, эта модель не требует никаких разъемов питания. Её мощность ограничена 53 Вт, что меньше максимальной мощности, поступающей от разъема PCIe.
Обе карты поступят в продажу уже сегодня. Изначально AMD планировала выпустить RX 6400 с обновленными видеокартами серии Radeon RX 6x50XT, но они были отложены до 10 мая.