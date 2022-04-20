Процессоры Epyc Rome показали отличные результаты в аэродинамических расчетах болидов команды

Сегодня компания AMD обозначила свой вклад в успешную команду Mercedes-AMG Petronas Formula One. Процессоры AMD Epyc второго поколения сыграли важную роль в ускорении рабочих нагрузок вычислительной гидродинамики (CFD), что в значительной степени способствовало успеху гоночной команды. AMD говорит, что, используя серверы на базе своих процессоров, команда сократила время рабочих нагрузок вдвое, увеличив эффективность на 20% по сравнению с предыдущей системой от другого поставщика.

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Сообщение в блоге AMD показывает, что компьютерное моделирование CFD является жесткой областью конкуренции для команд F1. «Время выполнения итерации проекта имеет большое значение», — сказал Саймон Уильямс, руководитель отдела разработки программного обеспечения для аэродинамики Mercedes-AMG Petronas F1. Уильямс объяснил, что скачок в скорости при обновлении до системы на базе AMD был намного больше, чем прошлый прирост на один или два процента, наблюдаемый с предыдущими системами. Кроме того, заявлено, что новые системы на 20% эффективнее.

Однако есть и другие факторы, которые, не ожидались ранее, и гоночные команды должны будут учитывать это.

Гоночные команды F1 должны соблюдать различные квоты расходов, компьютерного времени и обработки, чтобы сохранить честность в спорте и не позволить доминировать только команде с самыми большими финансовыми возможностями. В тематическом исследовании, которым поделилась AMD, говорится, что существует набор ограничений, еще больше усложняющий ситуацию для конкурентов.

В 2022 году существует ограничение в 140 миллионов долларов на расходы на вычислительные ресурсы, включая деньги, потраченные на серверы. Также существуют ограничения на количество часов продувки болидов в аэродинамической трубе, которые может использовать команда Формулы-1, и количество геометрий CFD, рассчитывающихся за восьминедельный период. Скорость обработки важна, чтобы позволить специалистам по аэродинамике получать больше результатов в любой гоночный день и вносить изменения в настройки болида между гонками.

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Международная автомобильная федерация (FIA), принял решение сократить количество CFD, которые могут проводиться в зависимости от успеха команды в гонках. В этом году разница между количеством CFD, которые может провести команда, составит 64% в зависимости от того, находится ли она в верхней или нижней части рейтинга чемпионата. Команда Mercedes-AMG Petronas F1 заняла первое место в сезоне 2021 года, поэтому в начале нового гоночного сезона у неё будет наименьшее количество выделенных квот на CFD.