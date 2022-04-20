Новинка в линейке Dimensity 8000 немного превосходт Snapdragon 870 от компании Qualcomm

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

Компания OPPO ранее подтвердила, что модель K10 5G станет первым в мире телефоном на базе чипсета Dimensity 8000-MAX. Новая инфографика от OPPO подчеркивает 5-нанометровую технологию чипа, а также, что он имеет тот же графический процессор, APU и Imagiq ISP, что и чипсеты Dimensity 8000 и 8100.

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Эти интересные подробности могут указывать на потенциал повышения производительности по сравнению с предшественниками серии Dimensity 8000. Однако новая информация не проливает свет на фактическую скорость нового чипсета. В данном случае на помощь пришел известный инсайдер Digital Chat Station, заявив, что чипсет фактически является версией Dimensity 8100, хотя и с максимальной тактовой частотой 2,75 ГГц, а не 2,85 ГГц.

OPPO K10 5G подтвердил это благодаря своему появлению в Geekbench. Смартфон имеет номер модели «OPPO PGJM10» и действительно включает 4 ядра с тактовой частотой 2,75 ГГц, а также еще 4 ядра с тактовой частотой 2 ГГц.

Тем не менее модель PGJM10 набрала 855 баллов в одноядерном тесте. Что касается теста с многоядерной нагрузкой, то в нем он набирает 3478 баллов, а это немного больше, чем у конкурирующего чипсета Snapdragon 870 от Qualcomm.

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Кроме того, Digital Chat Station утверждает, что Dimensity 8000-MAX может превзойти Dimensity 8100 с точки зрения энергоэффективности, так как он потребляет меньше энергии.