Цены не достигают рекомендованных производителем, но уже намного меньше, чем на пике их стоимости

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Похоже, что компания EVGA накопила множество графических карт и компания объявила о широкой доступности ряда своих продуктов серии RTX 30. Большинство карт доступны по цене, близкой к рекомендованной производителем розничной цене.

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Список доступных видеокарт EVGA на момент написания включает RTX 3090 Ti, RTX 3090, RTX 3080 Ti, RTX 3080, RTX 3070 Ti и RTX 3050. Большинство моделей доступны со скидкой от 50 до 270 долларов в зависимости от модели.

На данный момент EVGA продает только три модели RTX 3090 Ti с воздушным охлаждением, в том числе RTX 3090 Ti FTW3 Black за 1999 долларов, RTX 3090 Ti FTW3 за 2149 долларов и RTX 3090 Ti FTW3 Ultra за 2199 долларов. Модель RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming предлагается за 1699 долларов.

Модели RTX 3080 Ti включают версии с воздушным охлаждением, hydro copper и AIO. 3080 Ti XC3 является самым дешевым вариантом по цене 1279 долларов и 1299 долларов за вариант FTW3 Ultra. 3080 Ti XC3 Ultra Hybrid с охлаждением AIO стоит 1379 долларов, Hydro Copper XC3 - 1429 долларов, а FTW3 Hydro Copper - 1529 долларов.

Наибольшее количество моделей компании относится к линейке RTX 3080, включая модели с 12 ГБ и 10 ГБ памяти. Но, к сожалению, большинство этих моделей имеют жидкостное охлаждение. Единственная доступная модель с воздушным охлаждением - это RTX 3080 12 ГБ XC3 Ultra за 979,99 долларов. AIO модели включают RTX 3080 12 ГБ XC3 Ultra Hybrid за 1299,99 долларов и FTW3 Ultra Hybrid за 1199 долларов. Версии Hydro Copper включают RTX 3080 12 ГБ XC3 Ultra Hydro Copper за 1199 долларов и FTW3 Ultra Hydro Copper за 1249 долларов.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр 3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Среди моделей среднего и бюджетного класса в наличии есть RTX 3070 Ti FTW3 Ultra за 759 долларов и RTX 3050 XC Gaming за 299 долларов.