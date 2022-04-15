Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
EVGA устроила распродажу видеокарт серии RTX 30
Цены не достигают рекомендованных производителем, но уже намного меньше, чем на пике их стоимости
анонсы и реклама
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

 Похоже, что компания EVGA накопила множество графических карт и компания объявила о широкой доступности ряда своих продуктов серии RTX 30. Большинство карт доступны по цене, близкой к рекомендованной производителем розничной цене.

реклама

 Список доступных видеокарт EVGA на момент написания включает RTX 3090 Ti, RTX 3090, RTX 3080 Ti, RTX 3080, RTX 3070 Ti и RTX 3050. Большинство моделей доступны со скидкой от 50 до 270 долларов в зависимости от модели.

 На данный момент EVGA продает только три модели RTX 3090 Ti с воздушным охлаждением, в том числе RTX 3090 Ti FTW3 Black за 1999 долларов, RTX 3090 Ti FTW3 за 2149 долларов и RTX 3090 Ti FTW3 Ultra за 2199 долларов. Модель RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming предлагается за 1699 долларов.

 Модели RTX 3080 Ti включают версии с воздушным охлаждением, hydro copper и AIO. 3080 Ti XC3 является самым дешевым вариантом по цене 1279 долларов и 1299 долларов за вариант FTW3 Ultra. 3080 Ti XC3 Ultra Hybrid с охлаждением AIO стоит 1379 долларов, Hydro Copper XC3 - 1429 долларов, а FTW3 Hydro Copper - 1529 долларов.

 Наибольшее количество моделей компании относится к линейке RTX 3080, включая модели с 12 ГБ и 10 ГБ памяти. Но, к сожалению, большинство этих моделей имеют жидкостное охлаждение. Единственная доступная модель с воздушным охлаждением - это RTX 3080 12 ГБ XC3 Ultra за 979,99 долларов. AIO модели включают RTX 3080 12 ГБ XC3 Ultra Hybrid за 1299,99 долларов и FTW3 Ultra Hybrid за 1199 долларов. Версии Hydro Copper включают RTX 3080 12 ГБ XC3 Ultra Hydro Copper за 1199 долларов и FTW3 Ultra Hydro Copper за 1249 долларов.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
-90000р на RTX 3060
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

 Среди моделей среднего и бюджетного класса в наличии есть RTX 3070 Ti FTW3 Ultra за 759 долларов и RTX 3050 XC Gaming за 299 долларов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#evga #rtx 3080 #rtx 3090 #rtx 3080 ti #rtx 3000 #rtx 3090 ti #rtx 30 #rtx 3080ti
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В nVidia подтвердили, что RTX 3050 медленнее всех видеокарт прошлой линейки RTX 20
Память GDDR6X от Micron со скоростью 24 Гбит/с может дебютировать в видеокартах GeForce RTX 40
Цена Radeon RX 6950 XT будет сопоставима с GeForce RTX 3090 Ti
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Visa и MasterCard ушли, а китайская UnionPay игнорирует блокировки кредитных карт граждан РФ
16
Видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 впервые с начала продаж стоит ниже 60 000р
40
Переход Эфира на PoS приведёт к падению курса, но через 2 года ETH подорожает до $10 000 – РБК
9
Западные трейдеры отказываются от российской нефти марки Urals, но не против покупать её под другим именем
11
Илон Маск может ответить в суде за промедление с раскрытием информации по покупке акций Twitter
1
Самый дорогой боевой корабль в мире пополнил флот США
55
Санкции против РФ приведут к росту курса Биткоина и падению фондового рынка США – Cryptonews
21
В магазины РФ пришла новая волна скидок на видеокарты – Radeon RX 6900 XT подешевела на 240 000р
22
В nVidia подтвердили, что RTX 3050 медленнее всех видеокарт прошлой линейки RTX 20
11
Спидраннеру удалось пройти игру Elden Ring менее чем за семь минут
1
Процессоры дешевеют в магазинах РФ на фоне укрепления рубля –оптимальные предложения на 13.04.2022г
23
Обновленная версия майнера сделала карты LHR более выгодными в добыче криптовалюты
10
Apple научит Watch измерять давление, температуру тела и содержание сахара в крови
7
В Сбере предложили пользователям Android скачивать СберБанк Онлайн напрямую с сайта компании
12
В перегреве современных мобильных процессоров виноват и дизайн ядер Arm
2
Microsoft выпустила обновления для Windows 7 и Windows 8.1
9
AMD намеревается сделать большой рывок в разгоне с процессорами Ryzen 7000 Raphael
7
Американцы запретили в РФ шрифты Times New Roman и Arial – чем это грозит обычным пользователям
27
Платформа AMD Socket AM5 откроет новые возможности по разгону оперативной памяти типа DDR5
3
Специалистам всё-таки удалось разогнать заблокированный AMD Ryzen 7 5800X3D
29

Популярные статьи

5 причин, по которым я отказался от апгрейда Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X
129
Какую видеокарту я планирую купить в 2022 году – непростой выбор между AMD Radeon и NVIDIA GeForce
52
Электроника и ПК в РФ стремительно дешевеют, а ритейлеры готовятся к приходу китайских брендов
22
Краткий обзор XCOM 2: War of the Chosen
14
Обзор мерцающей светодиодной лампочки "Без мерцания"
7
Мои впечатления от игры ZombiU. Часть первая
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-D D4
7

Сейчас обсуждают

quidirrumabo
01:39
Ну наконец-то! Пожрала хоть, столько натерпелась.)
Глобальный запуск Poco F4 GT запланирован на 26 апреля
Иван Исаков
01:35
Вряд-ли. Смартфоны со съемными аккумуляторами уже не очень популярны.
Motorola готовит бюджетный и средний смартфоны с экранами 90 Гц и 144 Гц
Kasyan
01:34
Чего тогда Интел нагибает АМД в Far Cry 6, движок один и тот же.
Специалистам всё-таки удалось разогнать заблокированный AMD Ryzen 7 5800X3D
Kasyan
01:23
Так у HU RX 570 с 4ГБ, а ты мне показываешь RX 570 с 8 Гб. Или ты не в курсе, что та же GTX 1063 может выдавать фпс гораздо ниже GTX 1066. Обрати внимание на те же RX 5500 XT с 4Гб и 8Гб, тем более я ...
Тест видеокарты SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 6500 XT
Kasyan
01:14
Разве пошлины не отменили до конца года. https://overclockers.ru/blog/TEXHAPb/show/64500/v-konce-marta-v-rf-budut-otmeneny-vvoznye-poshlina-na-elektroniku-ssd-i-poluprovodnikovuju-produkciju
В магазины РФ пришла новая волна скидок на видеокарты – Radeon RX 6900 XT подешевела на 240 000р
Sheshenbek
01:10
вот пушка дешевле продается. rtx 3070 ryzen 7 5800x всего за 115к
Электроника и ПК в РФ стремительно дешевеют, а ритейлеры готовятся к приходу китайских брендов
Rey.B.
00:58
Ну, не всё. Белорусские и российские удобрения никто в Мире не заменит. И на СПГ, Европа конкурентоспособной быть не сможет. - Из России реально много выкачивали, раз так всем так резко становится хре...
Электроника и ПК в РФ стремительно дешевеют, а ритейлеры готовятся к приходу китайских брендов
Вася Чураков
00:53
А что к нему готовиться то? у нас в стране и так 90% всех товаров тем более электроники из Китая так что можно не готовиться
Электроника и ПК в РФ стремительно дешевеют, а ритейлеры готовятся к приходу китайских брендов
Гурген Арутюнян
00:50
Подскажи ка где ты видел эту комплектацию?
Электроника и ПК в РФ стремительно дешевеют, а ритейлеры готовятся к приходу китайских брендов
Rey.B.
00:48
Бизнес есть бизнес. Вот Зеленский не может отключится от российской трубы. И Европа не может.. Даже США и то начали хоть бодяжить, но покупать нашу нефть. - Наши торгаши что хуже? Поставок не найдут?
Электроника и ПК в РФ стремительно дешевеют, а ритейлеры готовятся к приходу китайских брендов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем