Об этом свидетельствует цена на видеокарту у одного из розничных продавцов Австралии

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

В настоящее время уже мало кто сомневается, что в ближайшие недели на рынке появится три обновленных видеокарты на архитектуре RDNA 2. Ряд интернет-магазинов предполагает, что цена RX 6950 XT будет такой высокой, как и цена Nvidia RTX 3090 Ti. Возможно, этого не случится с RX 6750 XT и RX 6650 XT.

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Ранее на этой неделе в списке RRA появилось упоминание новых карт, что говорит о скором выпуске обновленных видеокарт AMD серии Radeon RX 6000. Новые карты будут комплектоваться памятью GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с и, возможно, более высокими тактовыми частотами в качестве временного решения, пока видеокарты нового поколения на архитектуре RDNA 3 не появятся в продаже.

Ценообразование остается в значительной степени загадкой, но это наряду с их доступностью, будет иметь решающее значение для их успеха.

Единственная информация по стоимости - это розничная цена RX 6950 XT, предоставленная известным инсайдером momomo_us.

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Стоимость RX 6950 XT в одном из австралийских магазинов составляет 3241 австралийских долларов, что составляет 2412 американских бумажек. Это значительно выше, чем цена RX 6900 XT у того же продавца, которая начинается с 1397 долларов. Судя по цене, AMD собирается конкурировать с Nvidia в топовом сегменте.