Для некоторых моделей потребуется только специальный комплект

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

До того как AMD официально представит свою новую настольную платформу, осталось еще несколько месяцев. Компания подтвердила, что сокет AM5 (LGA1718) будет совместим с существующими системами охлаждения для AM4. Это значительно ускорит процесс перехода многих пользователей на новую платформу и снизит стоимость обновления системы.

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Всего несколько дней назад австрийская компания Noctua подтвердила, что все ее модели в конечном итоге будут поддерживать сокет AM5, но для некоторых кулеров могут потребоваться специальные комплекты, которые уже находятся в разработке. Согласно пресс-релизу MSI, все системы гибридного охлаждения Coreliquid будут совместимы с будущими материнскими платами для серии Ryzen 7000. Все, что требуется для перехода - это новая задняя панель, которая поставляется с указанными материнскими платами.

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Системы охлаждения MSI Coreliquid делятся на серии MAG, MPG и MEG. Они предлагаются с двухвентиляторными и трехвентиляторными радиаторами. Последнее поколение кулеров Coreliquid уже совместимо с сокетом Intel LGA1700, таким образом они будут поддерживать все существующие настольные платформы 2022 года.