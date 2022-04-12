В результате в тесте 3DMark Time Spy производительность консоли выросла в 10 раз

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

На Youtube канале ETA Prime появилось видео, демонстрирующее возможности консоли Steam Deck при работе с внешней видеокартой в среде Windows 11.

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Консоль Steam Deck от Valve представляет собой практически полноценный ПК, за исключением портативного форм-фактора. В начале апреля компания объявила, что их консоль теперь официально поддерживает операционную систему Windows 11. Еще предстоит проделать ряд оптимизаций, а новые и обновленные драйверы добавляются на регулярной основе.

Канал ETA Prime решил провести эксперимент и подключить к консоли внешний полноразмерный графический процессор для настольных ПК. К сожалению, в Steam Deck нет порта Thunderbolt, а это означает, что единственный способ подключить внешний графический процессор - это использовать слот M.2. Учитывая, что консоль имеет только один такой слот, Steam Deck необходимо загружать с внешней карты microSD.





К сожалению, ни одна из протестированных видеокарт NVIDIA GeForce в настоящее время не работает с консолью. Однако консоль загружается с картами AMD Radeon. Это следовало ожидать, учитывая, что она основана на платформе AMD.

В 3DMark Fire Strike видеокарта RX 6900XT с APU Van Gogh (Zen2) набрала 26855 баллов в графическом тесте. Встроенная графика RDNA2 показывает результат около 4856 баллов. Таким образом с RX 6900XT консоль работает в 5,5 раз быстрее. Тест TimeSpy еще более впечатляет, iGPU набирает 1576 баллов, тогда как RX 6900XT почти в 10 раз быстрее с результатом 15579 баллов.

В игровых тестах консоль с внешней топовой видеокартой способна воспроизводить игры в разрешении 4K в таких играх, как Witcher 3 (~108 FPS в режиме Ultra) или GTA 5 (~73 FPS в режиме Very High). В Elden Ring или Cyberpunk 2077 она работает со скоростью 47-70 кадров в секунду с настройками 1080p High. Эти игры, возможно, ограничены возможностью процессора и подключением видеокарты через порт M.2.

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Естественно консоль Steam Deck не предназначена для работы с внешними графическими процессорами. В конце концов, это портативная консоль с ограниченной производительностью и автономностью. Однако, сам факт возможности работы такого гибрида достоин упоминания.