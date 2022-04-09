Кроме того, Dimensity 8100 более экономичен и меньше греется

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Синтетические тесты смартфона Redmi K50 с процессором Dimensity 8100 показывают, что чипсет компании MediaTek невероятно эффективен и имеет производительность на уровне флагманского чипсета предыдущего поколения Snapdragon 888. Более того, в реальных приложениях новинка от MediaTek способна потягаться даже с Snapdragon 8 Gen 1.

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Redmi K50 показывает среднюю частоту кадров 59,5 FPS в тесте Apex Legends Mobile, опережая iPad Air 5 на базе M1 и Galaxy S22 Ultra на базе Snapdragon 8 Gen 1 с показателями 59,4 FPS и 57,4 FPS соответственно. Оба этих чипсета обычно обеспечивают значительно более высокую пиковую производительность, но Dimensity 8100 выглядит просто великолепно.

Разрыв в эффективности удивляет еще больше, так как Redmi K50 с Dimensity 8100 более чем на 100% эффективнее, чем iPad Air 5, и примерно на 80% эффективнее, чем Galaxy S22 Ultra. Redmi K50 также остается более холодным с 39,2°C против 44,2°C и 44,8°C на iPad и S22 Ultra соответственно.

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Приятно видеть, что блестящие результаты тестов Dimensity 8100 в синтетике, не расходятся с делом в реальных приложениях. Учитывая полученные данные, можно предположить, что грядущий чипсет среднего уровня Snapdragon 7 Gen 1 не станет конкурентом для Dimensity 8100.