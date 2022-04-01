Предположительно этим процессором является Core i5-12500H

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Meterstone является суббрендом китайской компании MaxSun. Эта компания производит многие виды компонентов для ПК, включая видеокарты и материнские платы Intel и AMD. Компания также специализируется на гибридах настольных и мобильных ПК, которые сочетают в себе все преимущества настольных систем, сохраняя при этом энергоэффективность и графическую мощь мобильного чипа.

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Система Meterstone Alder Lake H45 следует этой тенденции, предлагая полноценную системную плату для настольных ПК, оснащенную двумя слотами памяти DIMM для настольных ПК, а также полноразмерным слотом PCIe Gen4 x16 для видеокарт. Компания пока не уточнила, какой процессор используется на этой материнской плате, но вполне вероятно, что это будет чип Alder Lake-P с 14 ядрами и 96 исполнительными блоками GPU. Некоторые пользователи Chiphell утверждают, что эта плата оснащена процессором Core i5-12500H.

Интересной особенностью платы Materstone является отсутствие чипсета. Как известно, Alder Lake-P имеет встроенный в корпус чипсет, а это значит, что в отличие от настольных плат Intel 600-й серии, не требует никаких дополнительных чипов и радиаторов для охлаждения.

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Если говорить о предшественниках, то это не первая попытка MaxSun создать гибридные настольные и мобильные системы. В прошлом году компания анонсировала материнскую плату на базе платформы Tiger Lake, оснащенную процессорами Core i7-11800H или Core i5-11260H.