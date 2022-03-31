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Intel показала свою первую настольную видеокарту Arc Alchemist
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 Как известно Intel сначала решила сосредоточить силы на первых графических процессорах для ноутбуков, однако, также намекнула на выпуск еще одного продукта серии Arc Alchemist. Как видно из тизера компании, Intel располагает видеокартой для настольных ПК. Возможно это совпадение, но настольная видеокарта Intel Arc напоминает GeForce RTX 3070 Founders Edition.

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 Кроме того, в ролике компании подчеркивается, что это будет карта ограниченного выпуска. По какой-то причине Intel даже запечатлела это на рендере своего продукта. Удручает, что Intel также не предоставила никаких спецификаций своей первой видеокарты для настольных ПК. При этом в видео подчеркивается, что она имеет один порт HDMI и три порта DisplayPort.

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 Предположительно, карта также будет производиться с использованием техпроцесса N6 от тайваньской TMSC, что, как подтверждает портал Hardware Unboxed, относится и к модели Arc A770M. Видеокарта Arc A770M имеет 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 и 256-битную шину памяти. Arc A770M включает 32 ядра Xe, что эквивалентно 512 исполнительным блокам (EU). Ожидается, что Intel раскроет более подробную информацию о своей первой видеокарте для настольных ПК уже летом текущего года.

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