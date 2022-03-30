Xiaomi анонсировала игровой смартфон Black Shark 5 RS, являющийся более дешевым вариантом Black Shark 5 Pro. Black Shark 5 RS дешевле, чем Black Shark 5 Pro, из-за наличия чипсета предыдущего поколения Snapdragon 888, что и в серии Black Shark 4.
реклама
На этом сходство между Black Shark 5 RS и серией Black Shark 4 не заканчивается. По какой-то причине компания Xiaomi повторно решила использовать прошлогодний дизайн, в отличие от Black Shark 5. Кроме того, Black Shark 5 RS имеет AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц, размер которого составляет 6,67 дюйма и аккумулятор емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт. Модуль камер на тыльной стороне смартфона представлен основным объективом с датчиком разрешением 64 МП, сверхширокоугольным объективом на 13 МП и макрокамерой разрешением 5 МП.
Таким образом, Black Shark 5 RS имеет те же камеры, что и Black Shark 4 Pro. Black Shark 5 RS можно будет заказать со 2 апреля в Китае по цене от 3299 юаней (примерно 519 долларов) за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Кроме того, телефон будет доступен с 12 ГБ ОЗУ и таким же объемом памяти за 3799 юаней (около 597 долларов). Судя по всему, обе конфигурации имеют SSD и внутренний накопитель UFS 3.1, что выгодно отличает его от Black Shark 5.