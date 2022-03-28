Об этом свидетельствует утечка из Geekbench

В сети появилась новая утечка информации от Geekbench, показывающая ещё невыпущенный процессор AMD. Чип имеет маркировку OPN 100-000000479-13 и недавно был протестирован на контрольной плате под названием «Quartz». Код OPN связан с серией AMD EPYC Genoa, инженерным образцом, основанным на кристалле со степингом A0.

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Указанная модель представляет собой 32-ядерный и 64-поточный процессор с базовой тактовой частотой 1,2 ГГц. Не стоит удивляться столь малому значению тактовой частоты, так как это ранний образец, и серийные модели несомненно будут облазать в разы большими частотами.

Процессор Genoa EPYC имеет 1 МБ кэш-памяти L2. Это вдвое больше, чем в Naples, Rome или Milan. Кэш L3 не изменился и составляет 32 МБ на чиплет, каждый из которых содержит 8 ядер. Однако, поскольку Genoa будет предлагать до 96 ядер, максимальный размер кэша L3 все равно будет выше, чем у его предшественников за исключением Milan-X с 3D V-Cache.

Инсайдер ExecutableFix подтвердил, что этот конкретный образец является частью серии Zen4 Genoa. По словам источника, также в процессе тестирования находится 96-ядерный образец, однако он пока не появлялся в Geekbench.

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Серия AMD EPYC 7004 Genoa официально будет включать модели с количеством ядер до 96 штук и производиться по 5 нм техпроцессу. Это будет первая серверная платформа AMD, поддерживающая новый тип памяти DDR5, а также интерфейс PCIe Gen5. Выход процессоров ожидается уже в текущем году.