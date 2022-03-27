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В сеть утекли спецификации OnePlus 10R: чипсет Dimensity 8100 и 6.7-дюймовый дисплей
Кроме того, смартфон получит мощную зарядку на 150 Вт
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 OnePlus планирует выпустить преемника своего прошлогоднего смартфона 9R. Предыдущая утечка намекала на топовый процессор MediaTek Dimensity 9000, однако теперь утверждается, что телефон на самом деле получит менее производительный чипсет Dimensity 8100. Планируется, что он будет иметь 6,7-дюймовый AMOLED дисплей, который также будет основан на технологии E4 и иметь частоту не менее 120 Гц.

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 Ресурс 91Mobiles сообщает о наличие в смартфоне основной камеры разрешением 50-мегапикселей на основе датчика Sony IMX766. Также устройство имеет 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с датчиком Sony IMX355 и 2-мегапиксельную третью камеру для макросъемки. Селфи-камера не будет отличаться от таковой у модели 9R и получит 16-мегапиксельный датчик.

 За автономную работу смартфона будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч. Ожидается, что этот смартфон станет первым телефоном производителя с улучшенной зарядкой мощностью 150 Вт. Однако 91Mobiles внес некоторую путаницу в характеристики зарядного устройства, сообщив, что смартфон будет иметь вторую версию с поддержкой более медленной 80-ватной зарядки.

 Другими словами, 10R теперь изображается как ребрендинг GT Neo3 от дочернего бренда OnePlus Realme. Это впечатление усугубляется заявлениями о том, что основная камера первого будет иметь оптическую стабилизацию изображения, что также является основным преимуществом недавно выпущенного последнего, не связанного с зарядкой.

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 Также смартфон будет иметь поддержку NFC и последнюю версию OxygenOS 12 на базе Android 12 из коробки. Выход OnePlus 10R запланирован на май 2022 года.

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#oneplus #android 12 #oneplus 9 r
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