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Геймеры тратят на видеокарты Nvidia на 300 долларов больше, чем за карты предыдущего поколения
Такую статистику приводит компания Nvidia
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 NVIDIA на своем ежегодном дне инвестора объявила, что финансовое положение компании находится в лучшем состоянии, чем когда-либо. И игровое подразделение компании остается крупнейшим источником дохода. В своей презентации NVIDIA пояснила, что геймеры тратят в среднем на 300 долларов больше на продукт Ampere для настольных ПК по сравнению с предыдущими поколениями графических карт. Этот факт, по словам компании, привел к среднему увеличению ASP(средней продажной цены) продукта на 13% в год за последние пять лет.

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 В сочетании с увеличением ASP, увеличивается количество графических карт, отгружаемых клиентам с ежегодным ростом продаж на 11%. Таким образом NVIDIA не только продает более дорогие видеокарты, но также и большее их количество. Компания ожидает, что ее финансовые результаты будут неуклонно улучшаться. По данным Nvidia, за последние пять лет рост количества игроков в среднем составлял 50 миллионов в год, и нет никаких предпосылок, что эти показатели замедлятся.

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  В то время как более высокая цена видеокарты является благом как для NVIDIA, так и для ее инвесторов, этого нельзя сказать о потребителях, которые покупают эти видеокарты. После более чем года серьезных проблем с цепочками поставок видеокарт и цен, которые выросли на 300% по сравнению с рекомендуемой производителем розничной ценой, неудивительно, что геймерам приходится платить больше за карты Ampere, чем за продукты предыдущего поколения.

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