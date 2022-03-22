Как уже многие знают, сегодня Nvidia представила графические ускорители H100. Однако, это не все новинки анонсированные на GTC. Миру явились новые профессиональные видеокарты для рабочих станций. Старшая модель RTX A5500 представляет собой видеокарту для настольных рабочих станций, оснащается графическим процессором GA102, включающим 10240 ядра CUDA. Эта конфигурация соответствует спецификациям игрового графического процессора RTX 3080 Ti, но есть очень важное отличие: модель для рабочих станций оснащена памятью GDDR6 с поддержкой EEC, тогда как игровой графический процессор имеет память GDDR6X.
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Кроме того, NVIDIA представила шесть новых графических процессоров для мобильных рабочих станций, включая флагманскую модель RTX A5500, использующую графический процессор GA103 с 7424 ядрами и 16 ГБ памяти GDDR6.
Что касается RTX A500, то это самая медленная графическая карта Ampere для ноутбуков, выпущенная на сегодняшний день, оснащенная 2048 ядрами CUDA и всего 4 ГБ памяти. Другие модели, такие как RTX A1000, RTX A2000 и RTX A3000, будут иметь 4 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ памяти соответственно, в то время как RTX A4500 получит 16 ГБ памяти и урезанный графический процессор GA104 с 5888 ядрами CUDA.