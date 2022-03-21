Кроме того, только один GPC имеет модуль обработки графики

Пользователь Twitter Locuza представил изображение графического процессора NVIDIA GH100, который является специальным ускорителем, предназначенным для центров обработки данных и должен стать первым 5-нм процессором компании Nvidia.

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На изображении показаны две особенности, которые стали известны за последние две недели. Источником этой утечки являются не официальные данные, а информация, которая просочилась в сеть после того, как хакерская группа опубликовала утечку конфиденциальных данных с серверов NVIDIA.

Хотя компания NVIDIA, скорее всего, анонсирует свои графические процессоры на архитектуре Hopper завтра, некоторые характеристики могут быть подтверждены не сразу. Например, тот факт, что только один кластер обработки графики (GPC) имеет 3D-движок, а другие семь его лишены. Это означает, что не все GPC в графическом процессоре Hopper идентичны, и NVIDIA явно экономит место в кристалле не включая в него ответственные за обработку трехмерной графики компоненты, которые просто не так важны для графического процессора центров обработки данных, в отличии от потребительских видеокарт.

Кроме того, по имеющейся информации, графический процессор GH100 будет иметь 48 МБ кэш-памяти второго уровня. Однако это незначительное улучшение по сравнению с графическим процессором GA100 с его 40 МБ. Тем не менее это в три раза больше, чем у графического процессора AMD Instinct MI250 с 16 МБ общего кэша L2. Интересно, что, по слухам, серия NVIDIA RTX 40 под кодовым названием «Ada Lovelace» имеет еще больший объем кэш-памяти L2, вплоть до 96 МБ для флагманской модели графического процессора AD102.

Благодаря утечке подтверждено, что NVIDIA GH100 имеет 8 GPC. В каждом кластере должно быть 9 TPC, и каждый TPC в свою очередь включает два потоковых мультипроцессора. Таким образом, если предположить, что архитектура не изменилась в отношении ядер CUDA, то это даст 144 SM и 18432 ядра CUDA.

Стоит отметить, что GH100 является монолитным, в то время как, по слухам, процессор GH202 представляет собой MCM конструкцию, возможно, с двумя кристаллами GH100.

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Напомню, что уже завтра генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг во время своего выступления на мероприятии GTC 2022 представит архитектуру Hopper.