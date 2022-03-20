Сейчас компания Samsung владеет 61 процентом мирового рынка складных смартфонов

Samsung стала одной из первых в мире компаний, вышедших на рынок складных устройств, выпустив Galaxy Fold в 2019 году. На данный момент Samsung заняла лидирующие позиции в этом сегменте, а Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 полностью доминировали в продажах складных устройств в 2021 году.

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Согласно отчету аналитической компании Omdia, продукция Samsung в этом сегменте занимает пять позиций в топ 11. Galaxy Z Flip 3 значительно опережает остальных: в 2021 году было отгружено 4,6 миллиона устройств по сравнению с 1,1 миллионами устройств Galaxy Z Flip, отгруженных в 2020 году. Для Galaxy Z Fold3 поставки в 2021 году составили 2,5 миллиона по сравнению с 700 тысячами Galaxy Z Fold2 в 2020 году. Оба этих телефона поставлены в количестве 7,1 единиц, что составляет внушительные 61% от общего объема рынка складных устройств в 2021 году.

Huawei Mate X2 занимает третье место с 500 тысячами смартфонов, за ним следуют Galaxy Z Flip 5G и Galaxy Z Fold 2. Другие складные устройства, такие как Xiaomi Mix Fold, OPPO Find N и Huawei P50 Pocket, занимают несущественную долю рынка.

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Южнокорейская компания надеется развить этот успех, выпустив Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4 в конце текущего года. По инсайдерской информации, Samsung прогнозирует рост поставок на 70% в этом году.