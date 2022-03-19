Для этого пользователю понадобится специальная бета-версия браузера Edge

The Verge сообщает, что Microsoft добавила поддержку Xbox Cloud Gaming в Steam Deck в бета-версии браузера Edge. Пользователю нужно провести определенные манипуляции с командной строкой, после чего он сможет играть в Halo Infinite и другие игры в любом месте, где есть достаточно быстрое подключение к Интернету.

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В последние дни компания Microsoft уделила много внимания поддержке Steam Deck. Помимо поддержки потоковой передачи игр, компания описала о первой поддержке игр для портативных устройств Valve со словами, что такие игры, как Deathloop и Psychonauts 2, проверены на правильность воспроизведения. Кроме того, Valve включила базовую поддержку Windows, выпустив соответствующие драйверы.

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Неудивительно, что Microsoft поддержала Steam Deck, несмотря на использование платформы на базе Linux. Microsoft не только зарабатывает деньги на подписке Xbox Game Pass Ultimate, но и мягко принуждает пользователей использовать Edge и игры, которые без него могли быть просто проигнорированы. То, что компания может потерять на продажах Windows, она может компенсировать массовым использованием своего браузера и игрового сервиса.