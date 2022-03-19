The Verge сообщает, что Microsoft добавила поддержку Xbox Cloud Gaming в Steam Deck в бета-версии браузера Edge. Пользователю нужно провести определенные манипуляции с командной строкой, после чего он сможет играть в Halo Infinite и другие игры в любом месте, где есть достаточно быстрое подключение к Интернету.
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В последние дни компания Microsoft уделила много внимания поддержке Steam Deck. Помимо поддержки потоковой передачи игр, компания описала о первой поддержке игр для портативных устройств Valve со словами, что такие игры, как Deathloop и Psychonauts 2, проверены на правильность воспроизведения. Кроме того, Valve включила базовую поддержку Windows, выпустив соответствующие драйверы.
Неудивительно, что Microsoft поддержала Steam Deck, несмотря на использование платформы на базе Linux. Microsoft не только зарабатывает деньги на подписке Xbox Game Pass Ultimate, но и мягко принуждает пользователей использовать Edge и игры, которые без него могли быть просто проигнорированы. То, что компания может потерять на продажах Windows, она может компенсировать массовым использованием своего браузера и игрового сервиса.