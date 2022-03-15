Как было обещано на выставке CES, Intel выпустит семейство мобильных графических процессоров Intel Arc A-серии в первом квартале 2022 года, и эта дата назначена на 30 марта. На сайте сообщества Intel также появились некоторые интересные сведения, например, какой уровень производительности пользователи могут ожидать от первого мобильного графического процессора Arc серии А, а также некоторую информацию о Project Endgame.
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30 марта состоится специальное мероприятие по запуску графики Intel Arc A-Series для ноутбуков под названием «Новый этап игры». На нем ожидается раскрытие множества дополнительных технических деталей, а также широкий спектр продуктов партнеров компании. Новые графические технологии Intel, которые будут продемонстрированы на мероприятии в прямом эфире, включают Intel Deep Link, XeSS и многое другое.
Первым дискретным графическим процессором Intel Arc, который будет использоваться в ноутбуках, станет Intel Arc A370M. Этот GPU будет первым, нашедшим применение в системах Intel Evo. Это означает, что он сможет обеспечивать девять или более часов реального времени автономной работы при разрешении Full HD. В то же время новые графические процессоры Arc позволят повысить графическую производительность до 2 раз. Это заявление относится к Intel Iris Xe 96EU, работающим на частоте до 1,45 ГГц.
Intel намекает, что производительности Arc A370M способствует технология Intel Deep Link, такая, как Power Share, которая ранее использовалась в графике Iris Xe Max, распределяя мощность между процессором и графическим процессором в соответствии с конкретной нагрузкой.
Точные характеристики Arc A370M и других графических процессоров будут опубликованы в ближайшее время, возможно, на конференции разработчиков игр (GDC), которая начнется в следующий понедельник. Intel подтвердила, что на этом мероприятии будет обсуждаться трассировка лучей в GPU Arc и технология XeSS.