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Будущие сборки Windows 11 получат функцию вкладок в проводнике
На данный момент данный функционал можно активировать в сборке Windows 22572 для инсайдеров
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 Одной из самых востребованных функций в Windows является поддержка вкладок в проводнике по умолчанию. Первоначально предполагалось, что Windows 11 получит эту функцию, поскольку Microsoft переделала ключевые части ОС с новой структурой пользовательского интерфейса, но этого не произошло в текущих сборках. Тем не менее файловый проводник с вкладками может стать реальностью.

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 Проводник с вкладками в настоящее время является скрытой функцией в последней сборке Windows Insider Dev Channel 22572. Как рассказал Рафаэль Ривера, представления со вкладками в Проводнике можно активировать через ViveTool. ViveTool - это программа, которая показывает скрытые функции в сборках Windows.

 Работа с вкладками в проводнике аналогична другим рабочим процессам с вкладками, например, в браузере Edge. Существует также кнопка прокрутки вкладок, которая позволяет перемещаться по всем открытым вкладкам в окне. Новые вкладки можно создать, щелкнув знак «+» или с помощью значка проводника на панели задач. Однако между верхней границей окна и самой вкладкой есть некоторый отступ, что выглядит немного странно. Возможно, пробел позволяет удобно щелкать и перетаскивать окно. Полоса вкладок также будет прокручиваться, если большое количество вкладок не помещаются в активную рамку окна.

 Поскольку это предварительная версия, есть некоторые ограничения, с которыми придется мириться пользователям. Сейчас невозможно перетаскивать файлы между различными вкладками, а также отсоединять или объединять вкладки в другое окно, например в веб-браузерах. Возможно, Microsoft добавит больше функций в следующих сборках.


 Концепция интерфейса проводника со вкладками не совсем нова. Еще в 2017 году Microsoft хотела внедрить новый интерфейс Shell, который должен был появиться в обновлении Windows 10 от апреля 2018 года. Это был новый способ организации всех приложений во вкладках для более упорядоченного рабочего процесса. Например, у пользователей могла быть одна вкладка с Word, другая с Edge, третья с Explorer и т. д. Однако корпорация Microsoft от этого отказалась.

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 Интересно, что несколько сторонних программ уже предоставляют функции вкладок. Такие программы, как Total Commander и One Commander и другие, уже довольно популярны среди опытных пользователей, предлагают гораздо больше возможностей, чем File Explorer и отлично работают с новым пользовательским интерфейсом Windows 11, хотя некоторые функции могут отсутствовать из-за ограничений UWP.

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