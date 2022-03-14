Однако наверняка все изменится после выхода серийных процессоров

В сети обнаружили новую запись SiSoftware с графическим тестом неизвестной мобильной платформы с процессором Raptor Lake-S, включающем 32 ядра, и 13 ГБ памяти стандарта DDR5, а также встроенным графическим процессором, имеющим 256 потоковых процессоров с тактовой частотой 1,2 ГГц.

реклама

Удивительно, но результаты тестов показывают довольно скромную производительность встроенной графики. Гораздо более старый графический процессор Intel HD 770 превзошел свой аналог Raptor Lake во многих тестах. Стоит отметить, что SiSoftware не является лучшим приложением для определения реальной производительности, поэтому относиться к этим результатам следует с долей недоверия.

Для сравнения использовался результат Intel UHD 770 от SiSoftware, который является одним из самых близких графических процессоров Intel к результатам теста Raptor Lake. Спецификации также очень похожи, с теми же 256 потоковыми процессорами, что и у iGP Raptor Lake, но тактовые частоты выше у UHD 770 и достигают 1,4 ГГц.

Тем не менее у Raptor Lake должно быть преимущество, заключающееся в более новой архитектуре графического процессора и более быстрой памяти по сравнению с Intel UHD 770. Но результаты тестов этого не отражают и графика UHD 770 выигрывает в каждом тесте производительности. Единственным исключением является тест пропускной способности памяти благодаря более новой оперативной памяти DDR5 в системе с процессором Raptor Lake.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

На данный момент Intel все еще ведет разработку серии Raptor Lake, которая, согласно предыдущим сообщениям, должна выйти в конце этого года. Это может объяснить низкую производительность процессора Raptor Lake, поскольку он является лишь инженерным образцом, а программы просто не оптимизированы для него.