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Смартфоны Redmi серии K50 первыми в мире получат поддержку Bluetooth 5.3
Кроме того, серия K50 будет поддерживать кодек LC3
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 Бренд Redmi уже намекнул на грядущих преемников серии K40, которые в этом году должны перейти на процессоры Dimensity 8100 компании MediaTek, не говоря уже о возможности использования Dimensity 9000 в топовой модели. Теперь производитель сообщил, что эти чипсеты позволят пользователям получить доступ к новым технологиям.

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 Redmi действительно объявила, что по крайней мере одна модель серии K50 будет поддерживать Bluetooth 5.3, что является спецификацией как Dimensity 8100, так и Dimensity 9000. Это сделает рассматриваемый смартфон или смартфоны первыми, которые будут выпущены с обновленной технологией беспроводной связи.

 При этом ни один из них не будет первым смартфоном с Dimensity 9000. Например, OPPO не упоминает никаких обновлений, связанных с Bluetooth, в смартфоне Find X5 Pro Dimensity Edition. Тем не менее Redmi уже активно рекламирует потенциальные преимущества нового стандарта в линейке K50. Они включают меньшую задержку по сравнению с Bluetooth 5.2, но при этом более высокую энергоэффективность и устойчивость к помехам. Redmi также сообщила, что серия K50 будет поддерживать кодек LC3.

 Этот новый метод преобразования рассчитан на неограниченное количество аудиоканалов, а также на широкий диапазон частот дискретизации от 8 до 48 кГц. Bluetooth Special Interest Group (SIG) характеризует его как способный обеспечить более высокое качество при использовании тех же скоростей, что и SBC, или даже лучшее качество при гораздо более низкой скорости передачи данных.

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 На сегодняшний день неясно, удалось ли Redmi втиснуть все эти новшества в свои первые устройства с поддержкой Bluetooth 5.3 и LC3. Более подробно об этом станет известно 17 марта 2022 года на мероприятии по запуску серии K50.

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