Источником новой информации стал известный инсайдер kopite7kimi

В сети появилось еще одно сообщение, что видеокарты NVIDIA следующего поколения будут очень прожорлива в плане энергопотребления.

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Речь идет только о флагманских моделях, но сам факт мощности видеокарт в районе 600 Вт уже многих пользователей несколько настораживает и пугает. Последний твит от известного инсайдера kopite7kimi, похоже, подтверждает, что топовый графический процессор следующего поколения должен иметь TGP 600 Вт.

Естественно, что рассеивать выделяемое тепло новинок смогут только массивные и мощные системы охлаждения. Это станет проблемой для партнеров Nvidia, однако это будет не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Есть много моделей с воздушным охлаждением, максимальная уровень TGP которых уже достигает 480 Вт, например, ROG STRIX 3090 от ASUS.

Карты компании AMD, как RX 6900XT TOXIC Liquid от Sapphire, также имеют мощность до 400 Вт и уже комплектуются внешним водяным охлаждением. Так что, возможно, NVIDIA может пойти по этому пути, выпустив свои графические процессоры следующего поколения и используя жидкостное охлаждение для флагманских моделей.

В предыдущих сообщениях указывалось, что графический процессор NVIDIA GA102 рассчитан на TGP 450 Вт, 650 Вт и даже 850 Вт. Последнее значение может быть завышено или относится к какому-то другому типу видеокарты специального назначения, о которой мы пока ничего не знаем.

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Стоит сказать, что все видеокарты серии RTX 40 должны использовать разъем питания PCIe Gen5, поэтому даже с TGP 600 Вт карты по-прежнему должны обходиться одним кабелем, так как 16-контактный кабель питания вместе со слотом PCIe обеспечивают мощность до 675 Вт.