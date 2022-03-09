На данный момент остается загадкой лишь стоимость новинки

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги

Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги

Интернет-ресурс VideoCardz подтвердил слухи о дате запуска новой флагманской видеокарты GeForce RTX 3090 Ti. Показанная на мероприятии CES 2022 GeForce RTX 3090 Ti будет использовать графический процессор GA102-350, являющийся немного более мощной версией GA102-300, на котором работает GeForce RTX 3090. Новая RTX 3090 Ti имеет на два кластера графических процессоров больше, чем RTX 3090, а значит и большее количество ядер CUDA, трассировки лучей и тензорных ядер.

реклама

Кроме того, RTX 3090 Ti имеет более высокие тактовые частоты и быструю видеопамятью с повышенной пропускной способностью. Всё это хорошо, однако, такие улучшения сопровождаются повышением TDP на 100 Вт. Следовательно, RTX 3090 Ti будет потреблять 450 Вт под нагрузкой.

Как показано на снимке экрана ниже, NVIDIA установила все даты снятия запретов на 29 марта. Таким образом, видеокарта будет доступна для покупки уже в момент её официального анонса, а также будет снят запрет на публикацию обзоров видеокарты в отличие от других выпусков серии GeForce RTX 30.





анонсы и реклама Samsung <b>S22 Ultra</b> в Ситилинке - смотри цену Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке 5 видов RTX 3050 в Ситилинке 3060 MSI Gaming дешевле любой другой Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Core i9 за 293 290р <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Core i9 11900K за 157 590р <b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули RTX 3090 MSI за 605 тр 40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb 32Gb DDR5 - 96 000р Ryzen 3950X за 180 тр

VideoCardz еще не получила данные по рекомендованной стоимости и заявляет, что партнеры компании сами ждут официальных цен. Предположительно GeForce RTX 3090 Ti может стоить около 2500 долларов, что будет просто не по карману рядовым пользователям.