Такую информацию сообщил ресурс Igor's Lab

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

По сообщению Igor's Lab, Intel столкнулась с очередной задержкой выхода видеокарт Arc Alchemist. Это относится конкретно к грядущим высокопроизводительным моделям, которые, согласно недавним утечкам, должны включать серии A700 и A500. Теперь ожидается, что выход на рынок высокопроизводительных дискретных видеокарт может произойти в период со 2 мая по 1 июня 2022 года.

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Согласно источнику, инженерные квалификационные образцы (QS) Intel Arc Alchemist, как ожидается, не будут выпущены еще в течение одной-двух недель, что совпадает с ожидаемой датой запуска. Кроме того Intel предстоит проделать большую работу, для оптимизации драйверов и другого программного обеспечения для линейки Arc Alchemist.

Напомню, что DG1 имел проблемы совместимости, и есть опасения, что DG2 может получить аналогичные проблемы. Возможно более важным являются недавние проблемы компании при выпуске драйверов нулевого дня для Elden Ring от From Software. Ситуация остается прежней и по сей день, что не очень хорошо для драйверов, которые так же важны, как и сами видеокарты.

Intel придется приложить много усилий, если она надеется выйти на рынок высокопроизводительных графических процессоров. Недавние результаты тестов показали, что у Intel могут быть конкурентоспособные графические карты в среднем сегменте, но нет таковых во флагманском сегменте, где главенствуют AMD RX 6900 XT и Nvidia RTX 3090. Не говоря уже о видеокартах AMD и Nvidia следующего поколения, которые, как ожидается, выйдут в конце этого года.

На начальном этапе Intel необходимо войти на рынок и предложить достойную продукцию в начальном и среднем сегментах, которые являются самыми востребованными, чтобы потребители обратили внимание на её видеокарты. Сейчас к выходу готовятся три основные модели: A300 с 128EU (1024 шейдера), A500 с 384EU (3072 шейдера) и A700 для конкуренции с RTX 3070/RX 6700 XT.

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Если все пойдет хорошо, то будущие видеокарты Arc должны сократить разрыв в производительности, и можно надеяться, что драйверы избавятся от своих детских болезней.